2026「台北彩虹觀光巴士」來了！399元起遊條通、看變裝秀　妮妃雅、Pangina Heals限定登場

台北10月將有不一樣的城市旅遊玩法！旅遊體驗平台KKday推出「2026 Color Taipei Color your way 臺北彩虹觀光巴士」，於10月9日至30日指定日期出發，將城市觀光、條通文化與彩虹文化融入巴士行程，一般導覽場每人399元起，另有結合變裝演出的派對場。活動今年更邀請國際變裝表演者Pangina Heals及《RuPaul’s Drag Race》第16季冠軍妮妃雅（Nymphia Wind）登車，讓旅客從不同角度認識台北。

圖／KKday提供

KKday表示，台灣自2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，彩虹文化也逐漸成為台灣城市觀光的重要一環。此次彩虹觀光巴士不只帶旅客看台北地標，而是將旅行延伸至街區故事與社群文化，透過導覽認識不同族群的生活經驗。KKday統計，台北彩虹觀光巴士2025年訂單量較2023年增加約34%，截至2026年9月29日，商品頁旅客評價則達4.8分（滿分5分）。

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台北彩虹觀光巴士3種玩法 條通文化、Drag Queen演出一次看

今年行程依體驗內容分成「一般導覽場」、「派對演出場」及「特別嘉賓派對場」。一般導覽場安排在下午，以城市景觀和彩虹文化故事為主；派對演出場則於晚間登場，除了由條通媽媽桑分享街區歷史與鮮為人知的夜生活文化，也安排Drag Queen演出，讓旅客從白天到夜晚，看見台北截然不同的城市樣貌。

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活動也找來灣島皇后、小花寶貝、Sandra Hoe等變裝表演者與社群創作者參與，並與女同志派對品牌「浪漫銀河大舞廳」、同志主題Podcast《甲板日誌》等合作，部分場次更提供台語及英文導覽，讓國內外旅客都能透過不同語言與觀點認識台北。

其中最受矚目的「特別嘉賓派對場」，10月28日將由泰國知名變裝表演者Pangina Heals登車；10月30日則邀請《RuPaul’s Drag Race》第16季冠軍妮妃雅登場，成為今年台北彩虹觀光巴士的限定亮點。

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票價方面，2026年10月9日至30日指定日期出發，一般導覽場每人399元、派對演出場每人999元，特別嘉賓派對場每人1,500元。各場次的日期、路線、導覽語言、演出陣容及費用內容，依實際選購方案與商品頁公告為準。

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