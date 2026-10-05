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2026暑假出國人次創新高！「387萬人」衝出國　日本、中國大陸成熱門旅遊目的地

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
日本旅遊業發展躍居全球第一，近年日本持續擴大旅客來源。（記者邵敏／攝影）
日本旅遊業發展躍居全球第一，近年日本持續擴大旅客來源。（記者邵敏／攝影）

2026年暑假國人出國旅遊熱度持續升溫，交通部觀光署統計顯示，今年7、8月國人出國旅客達387萬7,681人次，較去年同期346萬9,400人次增加40萬8,281人次，創下歷年暑假同期新高；相較之下，暑假期間來台旅客為127萬269人次，與去年同期125萬9,328人次相比僅小幅增加，讓今年7、8月觀光人次呈現明顯「出國熱、來台持平」的趨勢。

從暑假旅遊市場來看，日本依舊是台灣旅客海外旅遊的重要選項，東京、大阪、京都以及富士山周邊都是適合安排暑期行程的熱門區域。日本觀光局官方資料顯示，關東以東京為核心，除了城市觀光，也能串聯溫泉、山林與自然景觀；關西則集結大阪、京都、奈良等城市，兼具美食、購物與歷史文化。富士山周邊則可由東京、名古屋、大阪等主要城市搭乘鐵路或巴士前往，成為暑假自由行常見的延伸目的地。

航空業者普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔。長榮航空／提供
航空業者普遍看好第4季旅運需求，熱門航線訂位維持高檔。長榮航空／提供

另一個暑假旅遊焦點則落在中國大陸，北京、上海、成都、杭州、重慶等城市都具備大型城市觀光、歷史文化與美食特色。以北京為例，2026年暑期官方交通資訊指出，故宮、八達嶺長城、北京環球度假區、天壇、後海、南鑼鼓巷等地標景區維持較高旅遊熱度，暑假期間也成為旅客造訪北京的重要行程選擇。

中國旅遊業發展全球第八，是前十名中唯一的新興經濟體，圖為中國長城。（記者邵敏／攝影）
中國旅遊業發展全球第八，是前十名中唯一的新興經濟體，圖為中國長城。（記者邵敏／攝影）

值得注意的是，觀光署統計的暑假7、8月出國旅客與來台旅客數字相比，出國人次明顯高於入境人次，兩者相差約260萬7,412人次，也讓今年暑假國際旅遊呈現明顯的出境型態。隨著航空航線、自由行與短天數海外旅遊選擇增加，日本、中國大陸等鄰近亞洲目的地仍是台灣旅客暑期出遊的重要市場。觀光署目前已公布2026年7、8月相關觀光統計資料，可作為觀察今年暑假旅遊市場走向的重要數據。

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