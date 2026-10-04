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免費逛夢幻城堡！嘉義雙城堡攻略：蓋婭莊園「10月指定地區免門票」、佐登妮絲城堡「70元入園」超佛心

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
蓋婭莊園、佐登妮絲城堡。圖／蓋婭莊園提供、記者黃于凡攝影
蓋婭莊園、佐登妮絲城堡。圖／蓋婭莊園提供、記者黃于凡攝影

秒飛歐洲！嘉義城堡景點10月免費入園來了，到蓋婭莊園秀證件即享免票入園，而佐登妮絲城堡則佛心調降入園費用，銅板價即可朝聖「3個全台之最」，國慶連假就衝嘉義一日遊

圖／蓋婭莊園粉專
圖／蓋婭莊園粉專

蓋婭莊園10月免費入園

蓋婭莊園10月再推「地區限定」入園免費，即日起至10/31，凡身分證件設籍嘉義縣市、雲林縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，或身分證件英文字母開頭為Q、I、P、X、W、Z ，出示本人有效證件正本即享免門票入園（原價100元）。秀證件入園打卡歐風建築與最應景的秋日美照。

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網
香氛記憶庭園。圖／摘自蓋婭莊園官網

佐登妮絲城堡「入園費調降」

佐登妮絲城堡最初入園全票為200元，後續相繼推出多種入園優惠吸引遊客探訪。由於調整入園方式，業者最新宣布，10/1起收取入園清潔費每人70 元，用於環境維護、清潔管理及遊園品質提升。 而免收清潔費對象則為12歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及1名陪同者，出示證件即享免收費。

佐登妮絲城堡擁有「3大全台之最」，包含全台最高50公尺巴洛克穹頂、全台最長14公尺高藝術廊道，以及全台最大40,000平方公尺戶外花園。

佐登妮絲城堡。記者黃于凡／攝影
佐登妮絲城堡。記者黃于凡／攝影

佐登妮絲城堡50公尺穹頂為全台最高，噴泉高達4層樓相當壯麗。記者黃于凡／攝影
佐登妮絲城堡50公尺穹頂為全台最高，噴泉高達4層樓相當壯麗。記者黃于凡／攝影

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