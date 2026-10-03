2026六福村萬聖節登場！SNOOPY首度加入10大打卡場景　國慶連假還能近距離見面

2026六福村萬聖節除了「墓碑鎮」主題活動持續登場，今年更首度攜手PEANUTS打造「SNOOPY萬聖祭」，把史努比與查理布朗、露西、莎莉等經典角色帶進園區，從入口開始就能找到期間限定場景。活動即日起一路展開至11月22日，喜歡SNOOPY、PEANUTS角色或萬聖節拍照造景的遊客，可趁活動期間到新竹關西一次收集。

圖／六福村提供

六福村萬聖節2026加入SNOOPY 10大限定造景一路拍到11月22日

此次「SNOOPY萬聖祭」以美式風格結合萬聖節元素，園區規劃10大限定打卡場景，將經典漫畫角色融入不同角落。其中一處以高達2.5公尺的巨型扭蛋機打造視覺焦點，SNOOPY直接趴在扭蛋機上方，搭配「夜空南瓜」主題場景；另一側則能看到露西、查理布朗、莎莉等角色現身南瓜堆，呈現不同於平時的萬聖節造型，也讓粉絲能邊遊玩邊尋找角色彩蛋。

圖／六福村提供

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SNOOPY國慶連假現身六福村 粉絲帶周邊可享699元優惠

除了期間限定造景，SNOOPY也將於10月10日國慶連假現身六福村，安排角色見面活動，讓遊客有機會近距離與史努比互動、合照。六福村同步推出「SNOOPY粉絲同樂會」優惠，即日起至10月31日，只要攜帶SNOOPY實體周邊商品，包括玩偶、吊飾、水壺、服飾或配件等，並於現場售票亭出示，即可享優惠票價699元，每張另贈限量「SNOOPY經典紀念票卡」1張，票卡印有專屬編號，數量有限送完為止。

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此外，喜歡與親友一起搭配造型的遊客，也可鎖定「派對成雙黑白配」優惠，雙人穿著符合規定的黑白配色服裝，可享雙人1300元票價，並獲SNOOPY限量紀念票卡2張。服裝主體顏色須有70%以上為黑、白色，可採兩人皆穿黑白配色，或一黑一白搭配；鐵黑色、深灰、米白、藏藍等近似色不列入活動範圍，實際資格仍以現場工作人員判定為準。活動平、假日皆適用，惟不適用中型巴士以上團體及六福水樂園相關票種，也不得與其他優惠方案併用。

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