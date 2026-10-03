2026 ITF台灣國際旅展11月登場！「寒舍線上旅展先開跑」　住宿33折、十二廚下午茶37折

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，實體旅展尚未開幕，寒舍集團已提前推出線上優惠，搶先讓旅客安排年底住宿、美食與泡湯行程。此次集結旗下多間飯店推出旅展限定商品，住宿優惠最低33折，餐飲票券則有37折起選擇，其中台北喜來登大飯店「十二廚」平日雙人自助下午茶更於11月6日限量推出50組，優惠價800元。

寒舍線上旅展先開跑 4大飯店同步推出優惠

寒舍此次將台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店納入旅展優惠陣容，商品從城市住宿、家庭假期到溫泉度假都有選擇。其中「寒舍集團聯合住宿券」每張5,300元，可依購買張數使用於旗下指定飯店，包含台北喜來登、台北寒舍艾美、寒居及礁溪寒沐等住宿選項，讓旅客能依照不同假期需求安排入住。

圖／寒舍集團提供

礁溪寒沐33折起 家庭泡湯、雙人度假都能選

想趁秋冬安排礁溪溫泉之旅，也可鎖定礁溪寒沐酒店。本次推出27坪雙房格局的「語木居＋迎曦閣一泊一食家庭連通房」4人住宿券，優惠價16,800元；雙人方案則有「乘風居」一泊一食8,200元、一泊二食9,500元，另外還有「映之湯」雙人湯屋券2,500元，從家庭出遊到兩人泡湯都有對應方案。

圖／寒舍集團提供

十二廚下午茶11月6日限量50組 每人400元

餐飲部分則鎖定飯店Buffet愛好者，台北喜來登「十二廚」平日雙人自助下午茶原價2,178元，旅展優惠價800元，折扣達37折，換算每人400元，並於11月6日採限量50組方式推出。台北寒舍艾美酒店「探索廚房」也同步推出平日雙人自助餐券，優惠價4,100元。

寒舍集團線上旅展自10月2日開跑，住宿券販售至11月15日，餐券則至11月30日；2026 ITF台灣國際旅展實體活動則於11月6日至9日在南港展覽館1館舉行，想搶住宿、Buffet或溫泉優惠，可先留意線上旅展開賣資訊與各商品使用期限。

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