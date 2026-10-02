台北漢來「3週年」玩出新花樣！插畫展、台味起司、葡萄酒與冠軍調酒一次入住全收

台北漢來大飯店迎接開幕3週年，這次不只推出住房優惠，而是把藝術、住宿與餐飲體驗串成一趟完整旅程。飯店攜手風格插畫家「湯姆先生 MR. TOM」推出「HILAI CHAPTER 3」聯名插畫展，並同步推出限定住房專案，入住期間還能享用行政酒廊餐酒體驗、島語自助早餐，以及台灣風味起司與即飲葡萄酒，讓一晚住宿變成兼具吃喝與收藏樂趣的週年旅行。

圖／台北漢來大飯店提供

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台北漢來3週年推限定住房 插畫帆布包、房卡與明信片一次收藏

「HILAI CHAPTER 3」住房專案自10月7日至11月22日登場，行政豪華客房每晚9,500元起、行政豪華套房每晚12,500元起，週六及連續國定假日入住則加價2,000元。專案包含一晚住宿、房內Minibar、2位島語自助早餐，以及貴賓軒行政酒廊禮遇，入住期間也可使用健身房、戶外游泳池與三溫暖，並提供每房1輛車免費停車。

圖／台北漢來大飯店提供

這次週年企劃也將插畫融入入住體驗。湯姆先生以旅行與飯店日常為靈感，在館內打造「HILAI CHAPTER 3」主題展區，並把原本的房卡套轉化為「漢來旅程護照」，旅客可以隨著展區探索、蒐集限定印章。入住專案還可獲得3週年限定插畫帆布包、紀念房卡與明信片，讓住宿不只是睡一晚，也多了可以帶回家的紀念品禮物。

台灣風味起司搭配即飲葡萄酒 25樓再吃冠軍調酒客座

餐飲也是這次三週年住房的一大亮點。入住專案每房贈送WIAG即飲紅、白酒各一份，以及「起司製研所」精選起司拼盤，讓旅客不用另外準備酒杯或開瓶器，在房內就能享受簡單的微醺時光。起司則加入烏魚子、松露堅果、泡菜剝皮辣椒及地瓜紅豆等風味，將台灣食材轉化成適合搭配葡萄酒的特色小食。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北漢來大飯店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，25樓貴賓軒行政酒廊也於週年期間推出限定客座餐酒體驗，邀請「酣呷台北 The Han-Jia TPE」合作，將台南古早味料理轉化為下午茶與晚餐餐檯，包括雞肉棺材板、鍋燒雞絲麵、炸軟殼龍蝦三明治等菜色；調酒部分則由「酣呷台北」主理人、2022 World Class世界頂尖調酒大賽台灣冠軍Nono余瀚設計限定酒款，把南港包種茶與台灣水果等元素放進調酒之中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北漢來大飯店提供

從插畫展、旅程護照，到房內葡萄酒與台味起司，再延伸至25樓高空餐酒體驗，台北漢來此次以「HILAI CHAPTER 3」串起3週年企劃。對想安排台北小旅行的旅人來說，不妨把南港住宿、館內藝術展覽與高空餐酒一次排進行程，感受飯店3週年打造的限定旅宿體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北漢來大飯店提供

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