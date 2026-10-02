「2026桃園萬聖城」超萌！ 巨型魔法南瓜Snoopy史努比+歐拉夫「7大打卡點」 限時9天快閃免費拍

史努比粉絲尖叫！ 年度搞怪盛事重磅回歸，今年2026桃園萬聖城特別邀請到宇宙級萌寵「史努比」與呆萌的「歐拉夫」，預計於10月24日起限時9天快閃登場，全區免費開放入場，更精心打造了7大主題打卡點與絕美的夜間光雕造景，年度最萌的萬聖派對不容錯過，快帶小孩來場放電之旅！

圖／2026桃園萬聖城官方提供

巨型萌寵出沒！必拍搞怪史努比與歐拉夫

史努比7大主題打卡點超吸引目光：

．從發光大南瓜中探出頭的「Snoopy魔法南瓜」

．神還原經典的紅屋頂狗屋「Snoopy好宅」

圖／2026桃園萬聖城官方提供

．戴著紫色巫師帽的巨型「SNOOPY搗蛋趴」慵懶地趴在地上賣萌

．「Olaf幽靈派對」中與小幽靈們作伴，呆萌指數直接破表

．「Peanuts歡樂幽靈花園」裡躲藏著發光的小幽靈與花生漫畫的經典角色

．「南瓜蹦蹦派對」以紫色的蜘蛛網燈飾交織著俏皮的南瓜地燈，充滿萬聖節神祕氛圍

．「Snoopy隧道大冒險」，體驗一場充滿童趣的夜間光影探索

圖／2026桃園萬聖城官方提供

粉絲荷包失守！期間限定玻璃屋快閃店

粉絲們最期待的期間限定的專屬賣店必逛！今年特別打造了透光玻璃屋造型的「SNOOPY Trick or Shop」，完美融入濃濃的萬聖節搞怪元素，將販售多款萬聖節限定的獨家周邊商品，就是要讓史努比控買到手軟，帶著滿滿的戰利品與好心情回家。

圖／2026桃園萬聖城官方提供

【2026桃園萬聖城】

活動日期：2026年10月24日 至 11月1日（連續9天）

活動時間：平日 17:00-21:00；假日 12:00-22:00

活動地點：桃園藝文廣場、綠1公園、綠2公園

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