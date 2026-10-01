快訊

摩斯漢堡驚傳個資外洩！疑委外廠商平台資安出問題 業者回應了

台積電海外擴廠再爆出新評估地點 彭博：除了德州也曾接洽新加坡

翻車？胡錫進陸十一國慶發文AI代筆登熱搜 文末1句話忘刪被瘋傳

彰化退潮限定美景！芳苑爆紅瘋傳「潮汐樹秘境」 算準黃金1小時捕捉夢幻落日

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

算準時間捕捉大自然限時美景！彰化海濱近期悄悄掀起一波打卡熱潮，退潮後的沙灘上竟浮現出宛如生命之樹般的「潮汐樹」紋理，如夢似幻宛如一幅畫作，讓不少攝影愛好者驚艷不已。

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

大自然畫作！退潮沙灘驚見神秘「潮汐樹」枝脈

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

近來在社群上引發討論的奇觀位於彰化縣芳苑鄉，海水潮落退潮之時，水流在細緻的灘地上沖刷出猶如樹幹與枝葉般的立體溝痕，清楚成形的樹紋，遠看就像一棵棵深植於海灘上的「潮汐樹」，宛如大地專屬的浪漫印記。

黃金時段出爐！散步500公尺即可抵達

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

想親眼目睹這座隱藏版美景，地點就藏身在芳苑普天宮旁。旅客可沿著西濱橋下步道朝海灘方向前行，約走500公尺左右即可抵達「芳苑濕地」觀賞區域。

不過這片美景屬於「可遇不可求」的限定景緻，前往時必須鎖定退潮時段；若想拍出海天一色的夢幻倒影，建議把握漲、退潮前後約1小時的黃金時間，夕陽光暈與潮水倒影相互映襯，隨手一拍都是明信片美景等級大片。

圖／IG@molly888666授權提供
圖／IG@molly888666授權提供

芳苑濕地「潮汐樹」

．地點：彰化縣芳苑鄉芳苑普天宮旁、西濱橋下步道靠近海灘一帶（沿步道步行約500公尺）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

彰化退潮限定美景！芳苑爆紅瘋傳「潮汐樹秘境」 算準黃金1小時捕捉夢幻落日

彰化芳苑退潮沙灘浮現「潮汐樹」枝脈，普天宮旁步行約500公尺可抵；退潮前後約1小時可捕捉夕陽倒影，呈現夢幻美景

雙十連假衝一波！2026絕美「台東國慶煙火秀」長達30分鐘 「10大海陸絕佳觀賞點」一次收

2026台東國慶煙火睽違9年回歸，卑南溪口將施放30分鐘，整理10大海陸觀賞點；雙十晚間中華大橋交管。

旅展優惠開跑！香港跨年、黃刀極光、機票買1送1 春節出國最高省萬元

還在想年底去哪裡玩？從香港跨年煙火、北海道賞雪到加拿大黃刀追極光，旅天下提前端出冬季旅遊清單，搭上2026 ITF台灣國際旅展熱潮，即日起率先啟動線上旅展，祭出機票買一送一、小費贈送、超值一口價等優惠，春節賀歲行程最高折1萬元，連2027年歐洲花季也開放早鳥預訂。

彩雲上看強颱「最新路徑曝」！今晚起兩波東北季風接力 北東下周一大降溫

彩雲颱風今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，有機會成為下一個強烈颱風，而且對比舒力基颱風，彩雲颱風是一個環流範圍相當大的系統。幸好目前來看將是遠海北上，不會靠近台灣，環流對台灣也沒有影響，反而會間接促使下周台灣附近維持很長一段時間的東北季風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。