彰化退潮限定美景！芳苑爆紅瘋傳「潮汐樹秘境」 算準黃金1小時捕捉夢幻落日

算準時間捕捉大自然限時美景！彰化海濱近期悄悄掀起一波打卡熱潮，退潮後的沙灘上竟浮現出宛如生命之樹般的「潮汐樹」紋理，如夢似幻宛如一幅畫作，讓不少攝影愛好者驚艷不已。

圖／IG@molly888666授權提供

大自然畫作！退潮沙灘驚見神秘「潮汐樹」枝脈

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近來在社群上引發討論的奇觀位於彰化縣芳苑鄉，海水潮落退潮之時，水流在細緻的灘地上沖刷出猶如樹幹與枝葉般的立體溝痕，清楚成形的樹紋，遠看就像一棵棵深植於海灘上的「潮汐樹」，宛如大地專屬的浪漫印記。

黃金時段出爐！散步500公尺即可抵達

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想親眼目睹這座隱藏版美景，地點就藏身在芳苑普天宮旁。旅客可沿著西濱橋下步道朝海灘方向前行，約走500公尺左右即可抵達「芳苑濕地」觀賞區域。

不過這片美景屬於「可遇不可求」的限定景緻，前往時必須鎖定退潮時段；若想拍出海天一色的夢幻倒影，建議把握漲、退潮前後約1小時的黃金時間，夕陽光暈與潮水倒影相互映襯，隨手一拍都是明信片美景等級大片。

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芳苑濕地「潮汐樹」

．地點：彰化縣芳苑鄉芳苑普天宮旁、西濱橋下步道靠近海灘一帶（沿步道步行約500公尺）

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