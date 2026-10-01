雙十連假衝一波！2026絕美「台東國慶煙火秀」長達30分鐘 「10大海陸絕佳觀賞點」一次收

睽違整整9年，台東雙十國慶煙火盛事再次登場！今年主場選在卑南溪出海口南岸，預計帶來長達30分鐘的震撼視覺盛宴。台東縣政府與在地行家更盤點出能避開塞車、飽覽台東縱谷與太平洋全景的私房點位，今年甚至還主打直接搭船出海，用超奢華的視角把花火與海面波光一次打包。

想卡位搶拍美照，這份「10大海陸最佳觀賞點攻略」趕緊先存進口袋名單：

|核心熱區|

1.台東海濱公園（國際地標）

作為本屆活動的核心舞台，除了海景第一排無遮蔽的視角外，周邊還有熱鬧的特色市集與演唱會暖場，是兼顧吃喝玩樂的最佳首選。

📍導航：https://share.google/V3NmWKQe6VH7A1c60

2.馬卡巴嗨公園

與海濱公園相鄰的開闊綠地，同樣享有出海口第一線的頂級視野，能完整捕捉扇形花火與夜空交織的層次美景。

📍導航：https://share.google/t2VIzK61TvJZyjCnS

|台東市區|

3.馬亨亨大道人行道（近博愛路／浙江路口）

路幅寬廣且綠樹成蔭，避開擁擠車陣之餘，還能利用長焦段拍出城市街景延伸至煙火夜空的層次感。

📍導航博愛路口：https://maps.app.goo.gl/MAZ4SirqSwKLrfhw9

📍導航浙江路口：https://maps.app.goo.gl/oTiz6LKPymjp4JC96

4.台東縣環保局對面停車場草皮空地（臨海路與信義路口旁）

空曠的草地空間視野無阻礙，適合帶著野餐墊輕鬆席地而坐。

📍導航：https://maps.app.goo.gl/Do5NeAMknSEFks138

5.臺東縣立體育場田徑場看台區

階梯看台結構讓視線不易被前方人潮遮擋，坐著就能從容仰望高空花火。

📍導航：https://maps.app.goo.gl/FYwXGhE9tQNqWNQ76

|城郊外大景|

6.富岡漁港南方海堤

隔著海灣向南遠眺卑南溪口，花火倒映在平靜海面上，光影層次分明。

📍導航：https://share.google/FvNojF3CQKst4HSod

7.台東凌霄寶殿

居高臨下的地勢能將市區萬家燈火與出海口煙火同框入鏡，夜景與焰火雙重享受一次滿足。

📍導航：https://maps.app.goo.gl/qmxLb2VU4RqSuADw8

8.仁義南路堤防人行步道（近東海運動公園）

沿著河堤延伸的步道視野遼闊，散步其間既放鬆又能飽覽夜空綻放的花火。

📍導航：https://maps.app.goo.gl/CDhr22WCV931UzdU9

9.頂岩灣四格山觀景台（或加路蘭遊憩區）

站上高處觀景平台，能把整片台東平原與遠方出海口的花火全景盡收眼底。

📍導航：https://share.google/RVDvagJ6uoT9nxjuI

10.海上觀焰火(富岡漁港搭船)

今年最具話題性的全新玩法莫過於直奔太平洋。台東縣府特別攜手龍鴻航業、帆利航運及長杰航運等客輪業者，推出由富岡漁港出海的賞煙火航程（每人票價約850元）。船隻將駛至距岸邊約1.2海浬的海面，讓旅人置身於太平洋浪濤之上，體驗360度毫無建築障礙的視角，靜靜欣賞火樹銀花直落汪洋的極致浪漫。

📍導航：https://share.google/E5yeDaWH7MUXIkUI5

出行交通小叮嚀

雙十當晚預計吸引龐大人潮，台東「中華大橋」預計於10月10日晚間6點30分至9點實施南北兩端交通管制，請用路人提前確認替代動線。有計畫搭船出海的旅客務必提前抵達富岡漁港，並出發前向各船運業者確認即時天候與航班動態。

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