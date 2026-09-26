老師快秀證件！2026教師節「超狂優惠懶人包」：樂園免門票、咖啡買一送一、飯店Buffet75折爽吃

2026教師節適逢中秋連假，9月25日至28日連放4天，不少業者搶搭節慶熱潮推出「敬師優惠大作戰」，從免費入園、門票買一送一，到飯店Buffet、火鍋、咖啡、手搖飲都有好康，趕快一起往下看。

◉樂園與人氣景點

圖／各業者

．台北市立動物園： 整個9月敬師月期間，任教於台北市公私立各級學校教師出示相關證件即可「免費入園」。

．台北市兒童新樂園： 台北市教師持教師證或識別證，可享本人與同行親友共4人免費入園；連假期間每人加贈4項設施免費遊樂券。

．新竹六福村主題遊樂園： 教師本人現場出示證件享優惠價599元（原價999元），同行親友每人799元（最多3人）。

．桃園小人國主題樂園： 祭出趣味身分優惠，凡符合「姓林」且具備「教師身分」出示證件可享免費入園；單一符合者亦享273元門票加贈100元餐飲券。

．小叮噹科學主題樂園： 推出教師證門票399元買1送1，

．台中麗寶樂園： 教師與教育相關科系學生可享專屬門票650元（探索世界或馬拉灣擇一），天空之夢摩天輪優惠200元，同行優惠最多4人。

．南投九族文化村： 9月的教師專屬優惠，持有效教師證或相關工作證，可用880元優惠價入園，並加贈日月潭纜車搭乘。

．雲仙樂園： 祭出教師纜車票買1送1。

．花蓮遠雄海洋公園： 提供教師本人免費入園，但需搭配1名購買699元優惠票的同行者。

．綠舞莊園日式主題遊樂區： 推出教師專屬250元門票折扣。

◉飯店、餐廳美饌

圖／各業者

．台北新板希爾頓「悅．市集」： 推出致敬英雄專案，出示教師證、軍警醫護證件，午餐或晚餐時段享「整桌75折」（最高上限10人）。

．台北六福萬怡「敘日全日餐廳」： 出示教師身分證明，平日午晚餐特惠價1,199元、假日1,499元，並享全程免收一成服務費。

．台北漢普頓酒店「柒號洋樓」： 推出教師感恩月，教師出示有效證件，週一至週四午晚餐可享「全桌75折」。

．福容大飯店桃園機捷A8店「A Bar」： 出示教師證或教職證並加入會員，整桌內用消費享9折優惠。

．新竹豐邑喜來登「盛宴自助餐廳」： 敬師限定優惠，持教職證件享下午茶「買一送一」、晚餐「第二人半價」（往年平日亦有兩人同行一人免費方案）。

．洛可可茶苑： 推出8人同行1位教師免費的方案，不過9月25日及28日不適用。

．貳樓餐廳（Second Floor）： 9月底前出示教師證或教職員證（接受手機照片），內用享「整桌85折」。

．五鮮級鍋物： 持有效教師證者本人用餐，可享指定好料鍋99元優惠。

．這一鍋： 教師憑證件搭配HERO券，平日指定食材可享66折。

◉連鎖速食

．三商炸雞： 推出「6隻酷樂雞腿桶＋6塊義式炸雞桶」特惠價399元，直逼半價以下；持教師證或教職員相關證件點餐，再免費加碼贈送「現炸薯條」一份。

．拿坡里披薩炸雞： 新品大披薩買大送大490元，下午時段外帶另享小披薩139元、3塊炸雞100元銅板價優惠。

．必勝客 / 達美樂： 連假檔期外帶指定大披薩全面下殺5折起，並祭出多組個人超值個人餐與大可樂贈飲活動。

◉超商與手搖咖啡

圖／各業者

．CoCo都可： 9/28至9/29連續兩天，指定現磨咖啡品項買一送一。

．85度C： 歡慶教師節，大杯咖啡系列享「第2杯35折」超值折扣。

．TEA TOP第一味： 9月28日教師持有效教師證，可購買大杯冬瓜青茶25元，每位教師限購1杯。

．7-ELEVEN： OPENPOINT行動隨時取推出特選美式、特選拿鐵買9送9（門市亦有指定飲品霜淇淋第二件優惠組合）。

．全家便利商店： Let's Café大杯特濃美式、特濃拿鐵祭出限時買二送二同歡折扣。

．萊爾富： 至9月29日，大杯美式買49送50，等於一次可取得99杯，大杯拿鐵則是買49送42。

除了連鎖品牌，各縣市也推出教師節活動。台中市政府今年串聯89家業者，從餐飲、住宿、休閒農場、百貨到零售都有優惠，活動期間為9月11日至10月31日，台中市各級學校教職員工及教育局員工可依規定出示識別證、教師證或掃描QR Code登錄使用；台北市政府教育局也公布「2026臺北揪i—臺北市教師專屬優惠專刊」，集結各類廠商、市府所屬機關及敬師月活動，包含景點、餐飲、百貨、運動休閒等優惠，可依教師所在地及活動日期進一步查詢。

圖／台中市政府教育局

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