嘉義秋季「鄒遊季」開跑！ 連假就衝「皮克敏3大任務路線」 搭森林小火車集章還能抽Switch 2

皮友們出發！嘉義縣文化觀光局把嘉義山林變身為超大型冒險地圖，攜手人氣散步手遊《Pikmin Bloom》，推出期間限定的秋季盛事「嘉義縣鄒遊季」，一路從9月1日狂歡至11月1日，橫跨中秋、國慶等多個秋季連假，只要連假就快衝上山，一邊走訪阿里山與部落秘境，，一邊集章解鎖任務，還能把超狂好禮帶回家！

圖／嘉義縣文化觀光局提供

手機一秒變探險雷達！LINE數位集章輕鬆玩

「鄒遊季」將旅行體驗全面遊戲化！旅客只要加入「慢遊嘉義」官方LINE@（ID：chiayitravel），在抵達指定打卡點時完成數位集章與線上任務。無論是一日來回的快閃健行、兩天一夜的慢活充電，還是三天深度的部落走讀，都能依照個人節奏自由串連，邊走邊解鎖任務成就。

三大分區串連山線精華！從鐵道森呼吸玩到部落香氣

特別規劃了3大特色探索區域，網羅高山鐵道、茶園風光與部落人文：

A區（阿里山森林遊樂區及周邊）： 經典必訪的療癒森林線。從阿里山車站出發搭乘沼平線小火車，漫步在姊妹潭、受鎮宮與第二巨木群棧道之間，大口深呼吸檜木芬多精，最後由神木車站回程，還能順道前往「櫻之駅」喝杯手沖咖啡放空。

圖／嘉義縣文化觀光局提供

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B區（台18特色園區）： 沿著台18山線感受茶香與咖啡香。造訪「鄒築園」品嚐阿里山知名的藝伎或索恩娜精品咖啡，再到位在茶園旁的「優遊吧斯」欣賞鄒族傳統歌舞演出，感受群山環抱的遼闊。

圖／嘉義縣文化觀光局提供

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C區（鄒族部落特色旅遊點）： 走進充滿童趣與傳統底蘊的聚落。來到距離奮起湖約40分鐘車程的「富足聖山市集」，沿路捕捉生動的山豬巨石彩繪，還能朝聖結合部落風情與南非風味的超人氣烘焙料理「Hana廚房」。

圖／嘉義縣文化觀光局提供

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皮友專屬驚喜！限定絕美明信片、Switch 2豪抽600份

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對《Pikmin Bloom》玩家而言，沿途滿滿驚喜不斷，嘉義專屬的限定明信片，還能將二延平觀景台的磅礴雲海與姊妹潭的夢幻水景留在手機相簿中。完成各區指定任務後，更能登錄參加抽獎，獎品囊括皮克敏官方授權周邊、來嘉慢遊收藏卡盒玩，以及萬眾矚目的 Nintendo Switch 2，總獎項超過600份，快趁著連假揪皮友上山收藏明信片！

圖／嘉義縣文化觀光局提供

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