9月連假來出遊！18家「主題樂園」推出驚喜優惠

「九九峰動物樂園」歡慶週年，邀請一起來同樂。 圖：交通部觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接中秋節與教師節雙連假（09/25-09/28），全臺18家主題樂園攜手端出豐富的聯合促銷活動。為犒賞平日辛勞的教育工作者與軍警消人員，多間樂園特別規劃專屬的禮遇專案。

▲「麗寶樂園」中秋連假18歲以下免費。 圖：交通部觀光署／提供

「小人國主題樂園」於連假期間推出「林老師 卡好」趣味活動，只要姓「林」且身分為「老師」，憑證即可免費入園；若姓「林」或為「老師」，也可享273元的超低票價並獲贈百元餐商券。

「小叮噹科學主題樂園」與「雲仙樂園」則不約而同針對教師釋出買一送一好康，出示教師證即享小叮噹門票399元買一送一或雲仙纜車票買一送一。

「遠雄海洋公園」提供軍警消及教師持證本人免費入園（需搭配一名購買699元優惠票的同行者）。此外，「麗寶樂園」打出軍警消及義消義交單雙人均為1,000元的優惠方案。

「綠舞莊園日式主題遊樂區」也提供教師專屬的門票250元折扣，誠意十足地邀請辛勞的人民保母與教育從業人員入園同樂。

▲「台東原生應用植物園」推出夜間導覽、謝師宴用餐等方案。 圖：交通部觀光署／提供

除了針對特定職業的敬意，一般大眾與壽星同樣能享有滿滿的好康。「六福村主題遊樂園」搭上中秋話題，推出姓名對對碰活動，只要姓名中含有「中、秋、節、玉、兔、月、亮」同音字，本人即享599元入園優惠；設籍桃園、新竹或身分證開頭為 H、J、O的鄉親，更可享499元專屬折扣。

在壽星優惠方面，「小叮噹科學主題樂園」特別推出9月壽星持身分證免費入園的驚喜禮遇；「劍湖山世界」則打出全民半價599元，當月壽星399元、當日壽星入園更只要100元。

「義大遊樂世界」、「尚順育樂世界」、「頑皮世界」及「西湖渡假村」等樂園，亦紛紛在連假期間推出499元至588元不等的大眾同歡價；「九九峰動物樂園」則配合週年慶推出399元的特惠門票，讓所有年齡層的遊客都能輕鬆規劃出遊行程。

▲「柳營尖山埤渡假村」祭出平日住一晚送一晚的週年慶優惠。 圖：交通部觀光署／提供

在節慶體驗與食宿方面，各樂園也推出別具特色的中秋企劃。

「東勢林場遊樂區」主打月圓森林烤肉團聚專案，五人組與十人組套裝內含門票、烤肉套組及停車費，方便家庭旅客直接開烤。

「台東原生應用植物園」不僅在熟食區限量提供特色「馬告香腸」，更推出十人同行一人免費的謝師宴專案。

住宿部分，「柳營尖山埤渡假村」祭出平日續住第二晚或一次入住兩間即享一間免費的週年慶優惠；「小墾丁渡假村」則為連假入住並加入官方 LINE 的旅客，準備了「乖乖」與「度咕」的限量聯名杯墊，增添過節樂趣。

▲「西湖渡假村」歡慶中秋門票$399、12歲以下免費入園。 圖：交通部觀光署／提供

為推廣低碳排的「綠色旅遊」，多家樂園亦針對搭乘大眾運輸的旅客提供額外誘因。

「小叮噹科學主題樂園」於9月期間，凡憑當日任一大眾運輸乘車購票證明，即可享350元優惠門票。

「九族文化村」與「劍湖山世界」皆與「台灣好行」合作，憑指定套票或票根可享半價等專屬折扣，九族文化村更提供高鐵車票加購優惠。

「東勢林場遊樂區」及「西湖渡假村」也鼓勵遊客搭乘客運，憑乘車證明入園即可享有60元超低門票或精美 DIY 鑰匙圈等好禮；「麗寶樂園」則持續提供多條免費接駁車路線。

主辦單位提醒，各項活動詳細規範及購票驗證方式，請以各大主題樂園官方網站或現場公告為準，歡迎把握假期出遊，多加利用大眾交通工具，度過歡樂又環保的連假時光。

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