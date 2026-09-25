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台中海洋館慶開館1周年！ 「10月壽星免費入園」現省500元、加碼隱藏版買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台中海洋館提供
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10月出生的幸運兒快看！中部超人氣的打卡勝地「台中海洋館」為了歡慶開幕滿一週年，霸氣宣布把一天的生日放大成「整個月的狂歡」，只要是10月份壽星，不分平假日都能直接免門票入館，現賺500元。

圖／台中海洋館提供
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慶祝營運滿一週年，台中海洋館從10月1日到10月31日，10月份壽星只要先上官方售票平台的「壽星專區」登記，並在入館當天出示有照片的實體身分證件，就能享有一次免費暢遊全館的超級特權。而且這項優惠沒有名額限制，平日、假日皆適用。而同行親友提前一天在官網預約購票，全票跟優待票也打9折。

圖／台中海洋館提供
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10月份入館的遊客，只要現場加入官方的LINE好友，就可以獲得一張「電子生日派對券」，此券可以讓你享有指定飲品「買一送一」，或是選擇商品折抵優惠（二擇一）。

圖／台中海洋館提供
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特別提醒，10月份剛好碰上雙十連假，雖然壽星優惠不限名額，但館內還是有最高容留人數的限制，人太多的時候會進行分流管制。建議想要朝聖的旅客，出發前一定要先上網預約，才能玩得盡興！

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買一送一 台中海洋館 壽星優惠 免費入園

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