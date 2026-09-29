親子放電地圖再加一！2026臺灣科學節11/7登場，五大科學館限定玩法一次看。水族館裡竟然可以開派對，博物館還能直接玩實境解謎！今年 11 月想找親子放電行程，這篇可以先收藏。由教育部帶領全臺五大科學博物館共同辦理的「2026 第七屆臺灣科學節」，將於 11 月 7 日至 15 日登場，今年以「科學共享 永續啟航」為主題，串聯各地的科普基地一同辦理超過兩千場精彩活動，直接把全國變成大型科學遊樂場！

圖/臺灣科學節

今年玩法更是比想像中狂，從水族館裡戴著無線耳機開趴的「Silent Disco」、結合科學與科技的「XR 奇幻探索」，到戶外大型科學演示、海洋互動劇場、實境解謎、科普市集通通有，甚至連布農族傳統樂器、舞台劇與電影都能變成認識科學的新玩法。活動期間五大場館還有門票、劇場、餐飲及商店等限定優惠。更別錯過活動期間限定的場館優惠，11 月不知道帶孩子去哪，五大場館亮點先一次看！

2026臺灣科學節｜活動資訊

今年科學節主場活動集中在11月7日至15日，不過部分活動會提前登場暖身，像海科館「海洋素養競賽推廣活動」從9月開始，ARG實境解謎挑戰賽在10月3日登場；海生館超人氣活動「Silent Disco」則搶先於10月31日開趴狂歡，因此想參加特定活動，記得先確認日期及報名方式。

活動名稱：2026第七屆臺灣科學節

活動日期：2026年11月7日～11月15日

活動主題：科學共享 永續啟航

主辦單位：教育部、國家科學及技術委員會

活動場館：海科館、科教館、科博館、科工館、海生館

活動內容：近千場科學展演、劇場、競賽、市集、解謎與體驗活動

費用：依各館及各活動規定，部分免費、部分需購票或報名

2026臺灣科學節｜屏東｜國立海洋生物博物館

10/31 水族館開Silent Disco！戴耳機跟海洋生物一起開趴

水族館竟然變身萬聖節派對現場！歷年海生館超高討論度活動「海生館Silent Disco萬聖夜驚奇」，將於10月31日晚間在企鵝、海豹與巨藻缸所在的世界水域館大廳登場。參加者戴上無線耳機，就能在巨大水族缸與海洋生物環繞下隨音樂搖擺，解鎖極度夢幻的「水族館靜音派對」。

圖/臺灣科學節

不同於一般派對的高分貝音響，音樂直接透過耳機播放，在享受萬聖節派對氣氛的同時，也減少對館內生物的干擾。活動需另外購票（非海生館門票），且名額有限，想體驗在水族館裡開趴，記得提前卡位！

活動日期：10月31日 晚上18:30-20:30

活動地點：海生館內廣場

活動費用：需另外購票，非海生館門票

海洋大劇場-古往鯨來：恆春半島的湛藍記憶＋落山風海洋電影院

11月7、8日則可以直接到恆春西門廣場，感受另一種科學節！「海洋大劇場-古往鯨來：恆春半島的湛藍記憶」，採戶外、非鏡框式的演出形式，結合偶戲運用與現場互動，拉近表演者與民眾之間的距離，並將恆春半島在地場域、傳統海洋文化及永續理念融入演出，帶領大小朋友認識豐富多元的海洋生態。

從導讀、引言到演出後的總結，也將帶大家思考古今對海洋的不同想像——從恆春半島過往的捕鯨產業，到現代逐漸建立的鯨豚保育觀念，認識科學普及與時代變遷下，人與海洋關係的轉變，一起重新認識我們生活的這片海洋。

圖/臺灣科學節

看完舞台劇還不用急著離開，接著還有「落山風海洋電影院」，精選海洋相關電影公開放映，並在映前或映後帶大家挖掘電影裡容易被忽略的海洋環境與永續的彩蛋知識，讓你從不同的視野看電影。而且這兩項活動皆為免費入場唷！

活動日期：11月7～8日

活動時間：

海洋大劇場-古往鯨來：恆春半島的湛藍記憶：17:00-18:00，一天一場次

落山風海洋電影院：18:00-20:30，一天一場次

活動地點：恆春鎮西門廣場

2026臺灣科學節｜高雄｜國立科學工藝博物館

街頭電力公司：水果、人體都能發電？用互動實驗玩懂能源科學

今年科學節，國立科學工藝博物館推出「街頭電力公司」主題活動，把原本課本裡的能源知識變成可以親手操作的互動體驗。現場將透過各種趣味實驗，帶大家探索電力如何產生、能源如何被轉換，讓科學不再只是看展示，而是可以直接動手玩。

圖/臺灣科學節

活動中可以觀察水果發電、人體產生電力等有趣實驗，透過簡單又直觀的方式理解能源轉換概念。不管是親子同行，或是對科學有興趣的旅客，都能在互動過程中發現生活中隱藏的科學原理。

活動日期：11月7日～11月15日

活動地點：國立科學工藝博物館

布農族弓琴也能變成科學實驗

傳統樂器背後其實藏著滿滿的科學概念！11月8日北館1樓大廳將特別辦理「布農族原住民樂器－弓琴」科學演示。利用弓琴透過撥動琴弦發聲，再以口腹作為共鳴腔放大聲音，就可以產生美麗的音樂。現場當然會解析撥弦、振動及共鳴等物理原理，重點是也開放民眾現場實際互動體驗，讓大家除了看表演跟學知識以外，還可以親身體會文化與科學在同一座舞台融合的感受。

圖/臺灣科學節

活動日期：11月8日

活動時間：11:00～12:00

活動地點：北館1樓大廳

費用：免費

科普市集一次玩數十種科學體驗

11月7、8日還有「科普市集」，集結數十個科學及科技互動攤位，從動手操作的過程中認識科學原理，以及這些技術如何應用在日常生活。

圖/臺灣科學節

活動日期：11月7～8日

活動時間：09:30～16:30

地點：BF1長廊、4F長廊

活動免費，需購買入館門票

2026臺灣科學節｜臺中｜國立自然科學博物館

XR奇幻探索：觀眾直接決定劇情發展

科技控先衝臺中！今年科博館「XR奇幻探索」利用XR虛實融合技術，把科學、藝術與科技全部塞進同一座沉浸式劇場。特別的是，觀眾不只是坐著看表演，而是會參與其中，透過即時互動影響劇情發展，讓每一場體驗多了一點未知感。活動將於11月8、14、15日在地球環境廳B1登場。

圖/臺灣科學節

活動日期：11月8、14、15日

活動時間：11:30～12:00、13:30～14:00

活動地點：地球環境廳B1

費用：活動免費，需購票入館

大科學：戶外大型科學實驗登場

每年秒殺級人氣的「大科學」今年回來了！活動再度移師戶外橢圓形廣場，用戲劇化演出搭配大型教具，把古典力學、生活化學直接搬上舞台，讓原本藏在課本裡的科學原理，瞬間變成看得見的大型實驗。今年更以高互動方式帶大家「一探誰是神豬隊友」，觀眾不只是站在台下看，還能跟著演出一起探索科學。比起坐在教室裡聽原理，更像在戶外看一場大型科學秀，大人小孩都能輕鬆看懂、一起玩科學！

圖/臺灣科學節

活動日期：11月7～8日

活動時間：10:30～11:30、14:30～15:10

活動地點：橢圓形廣場

費用：需購票入館，活動另收費

生態平衡的未來：用偶戲看原住民族生態智慧

科學也可以充滿文化氣息！「原住民族生態知識科學劇－生態平衡的未來」運用掌中偶、皮影偶、杖頭偶及懸絲偶等不同的形式進行科學展演，從原住民族長期與臺灣生態環境共存的生活方式出發，帶大家認識食農、建築與生態之間的關係。這是一場適合親子一同欣賞的演出，不只能認識科學，也能從故事裡理解土地、文化與自然之間的連結。

圖/臺灣科學節

活動日期：

1. 11月7、8日

活動時間：10:00-10:30、15:30-16:00

2. 11月14、15日

活動時間：10:00-10:30、14:30-15:00、15:30-16:00

2026臺灣科學節｜台北｜國立臺灣科學教育館

70週年大戲《永恆的傅科擺》穿梭整座科教館追劇

今年如果只能挑一場臺北科教館活動，11月7日登場的70週年大戲《永恆的傅科擺》可以先記下來！不同於坐在固定座位欣賞舞台劇，這次直接把整座科教館變成沉浸式劇場。故事從祖孫三代的視角出發，帶大家穿越時空，看見臺灣第一間科學館從70年前誕生，一路走到現在及未來的故事。

圖/國家文化記憶庫、台灣科學教育館

演出將從14:00開始，並在館內不同區域演出各個片段，觀眾需要配合現場廣播跟著演員移動，等於一邊逛科教館、一邊追劇，把原本靜態的展場直接變成故事舞台。

活動日期：11月7日～11月15日

活動時間：11月7日14:00

活動地點：國立臺灣科學教育館

尬科學－科學演示擂台賽

不只看別人玩科學，這次學生也能直接上台PK！第五屆「尬科學－科學演示擂台賽」開放國小三年級至九年級學生個人或組隊參加，邀請小小科學家發揮創意，把課本裡的科學理論與生活中常見的有趣現象，變成一場場精彩的科普演示，在舞台上正面「尬科學」！

圖/國立臺灣科學教育館

活動即日起開放報名至 10 月 18 日，10 月 31 日公布入圍名單，最終決賽將於 11 月 8 日在科教館 5 樓「極大極小」展區登場。從自己發想主題、設計演示到站上舞台PK，不只考驗科學知識，更要比創意與表達能力，想挑戰自己的學生別錯過！

活動日期：11月8日

活動地點：國立臺灣科學教育館5樓極大極小劇場

舞台劇《尼古拉・特斯拉》

11月14、15日還有壓軸舞台劇《尼古拉・特斯拉》，把這位推動交流電發展、影響現代能源科技的重要人物搬上舞台。從他的科學理想、無線能源夢想到與愛迪生之間的競爭，一次看見天才發明家充滿理想與孤獨的一生。兩場演出皆為免費活動。

圖/Getty Image

從他的科學理想、無線能源夢想到與愛迪生之間的競爭，一次看見天才發明家充滿理想與孤獨的一生。兩場演出皆為免費活動。

2026臺灣科學節｜基隆｜國立海洋科技博物館

《尾大不掉的海馬捲捲》把海洋永續搬進兒童京劇

海洋科學竟然可以變成京劇！海科館今年與國立臺灣戲曲學院合作，推出兒童京劇戲曲表演《尾大不掉的海馬捲捲》。故事由「海馬捲捲」與「寄居蟹花花」攜手展開冒險，勇闖受到污染、危機四伏的海底世界，利用活潑的角色與京劇舞台表演，把海洋污染及永續議題轉換成小朋友更容易理解的故事。

圖/臺灣科學節

活動日期：11月7日

活動時間：14:00～15:00

活動地點：國立海洋科技博物館

費用：免費

ARG實境解謎挑戰賽：走進展場尋找線索破解任務

喜歡密室逃脫、解謎遊戲的人別錯過！海科館直接變身大型解謎現場，「ARG 實境解謎挑戰賽」讓玩家真正走進展場，從展品與場景中尋找線索、破解暗號、完成層層任務，一邊闖關，一邊解鎖海洋知識與相關產業內容，把原本「用看的」博物館變成可以親自探索的實境遊戲。

圖/臺灣科學節

「ARG 實境解謎挑戰賽」將於 10 月起登場，活動採事先報名制。喜歡動腦、解謎或密室逃脫的人，可以揪隊友一起來挑戰，在「解謎×探索×學習」中一路破關！

活動日期：10月起

活動地點：國立海洋科技博物館

2026臺灣科學節｜五大科學館限定優惠一次看

除了超過千場的科學節活動，五大博物館在活動期間也推出門票、劇場、餐飲及館內商店等不同優惠！想趁週末安排親子一日遊，逛展、玩科學之餘，這些期間限定好康也別錯過。

圖/臺灣科學節

其中科博館指定優惠包含化石先生、夢想一號魔術方塊學院、智高科學大衛營、腦力飛翔工坊及好日商店95折，紙箱王指定商品及指定套餐8折；各館優惠日期與使用規則不同，實際內容仍以各館最新公告為準。

2026臺灣科學節｜TaBi LoBi小隊線上回歸

宅在家也能參加科學節！今年人氣IP「TaBi LoBi小隊」將再度回歸，除了五大科學博物館的實體活動，還推出首次的「TaBi LoBi小隊」起源故事的線上漫畫與有趣的學習單，讓科學體驗從博物館一路延伸到家中的日常生活，感受無所不在的科學。此外，許多的聯名周邊也將陸續登場，請多關注官方粉絲頁面與官方網站公告資料唷！

圖/臺灣科學節

從水族館Silent Disco、XR沉浸劇場，到實境解謎、大型科學秀、兒童京劇與原住民族傳統樂器，今年臺灣科學節不只是讓你「看科學」，而是直接把科學變成一場場可以玩、可以互動、可以參與的科學嘉年華，而這一切，你「來了就知道」！

2026臺灣科學節常見問題

2026臺灣科學節什麼時候舉辦？

2026第七屆臺灣科學節將於11月7日至11月15日登場，串聯全臺五大科學館推出系列活動。不過部分暖身活動會提前開始，例如海科館ARG實境解謎挑戰賽、海洋素養競賽，以及海生館Silent Disco等，建議依各活動公告確認日期。

2026臺灣科學節需要門票嗎？

依活動內容而定。部分科學節活動可免費參加，部分展演、劇場或特殊體驗則需要購票或事前報名，詳細費用需依各場館公告為準。

臺灣科學節適合帶小朋友參加嗎？

適合。五大科學館活動多結合互動體驗、實境解謎、科普展示與表演活動，讓孩子能透過遊戲與操作方式接觸科學知識，是適合親子安排的科學探索行程。

五大科學館有哪些推薦玩法？

海生館推薦體驗Silent Disco與海洋劇場；科工館可參加能源互動活動；科教館適合探索傅科擺與科學競賽；科博館可欣賞生態主題展演；海科館則推薦挑戰ARG實境解謎，依照興趣選擇最適合自己的玩法即可。

2026臺灣科學節需要提前報名嗎？

部分活動因名額限制需要提前報名，例如Silent Disco、特殊體驗活動與部分競賽活動，建議有興趣的旅客提早確認報名資訊，以免向隅。

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