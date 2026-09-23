「臺東百拍．鏡入座標」頒獎典禮暨得獎作品展

100幅得獎作品結合GPS座標 打造臺東智慧觀光新篇章

由臺東縣政府主辦的「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選活動，今（23）日於臺東桂田喜來登酒店舉行頒獎典禮暨得獎作品展。本次活動以總獎金新臺幣25萬元吸引全國攝影愛好者熱烈響應，最終由專業評審團評選出100幅涵蓋全縣16鄉鎮市的精彩得獎作品。典禮現場由臺東縣長饒慶鈴親自主持「臺東百拍攝影地圖」啟動儀式，宣告將全民參與的影像成果，轉化為永續數位觀光資產，開啟「跟著照片去旅行」的智慧觀光新篇章。

臺東縣長饒慶鈴協同市府團隊和評審團共同啟動台東攝影地圖。 圖／臺東縣政府 提供

臺東縣長饒慶鈴表示，推廣觀光是臺東施政的核心一環，本次活動不只是一場攝影徵選，更是一場「觀光賦能」的創新行動！過去大眾透過照片欣賞臺東之美，現在臺東要把這份「美感」化為實體的「行動力」！這100幅得獎作品完整覆蓋臺東16個鄉鎮市，而且每一張照片都結合精準的GPS座標，共同構築出具備導航效益的「攝影座標資料庫」。未來，這些資產將全面整合至「臺東觀光旅遊網」，讓全世界旅客都能順著座標導航走訪臺東，「每一張照片都是最真誠的邀請卡，每一個座標都是導引大家探索臺東山海的指南針！」，讓這些數位資產持續為臺東觀光推廣賦。

饒慶鈴縣長偕臺東觀光處卜敏正處長與銀獎和銅獎得主合影。 圖／臺東縣政府 提供

臺東縣政府觀光發展處卜敏正處長表示，過去常有旅客被臺東美照吸引，總渴望能親臨現場體驗。這次徵選特別落實「全縣16鄉鎮市均衡徵件」與「精準座標審核」兩項機制，不僅引導大眾深度探索在地景點與人文風光，更將熱門景點化為清晰明確的行動指引。在未來實務運用上，這100個攝影點位也將作為縣府行銷在地旅遊路線規劃與觀光推廣的核心基礎，共同讓影像的敘事力轉化為推動觀光經濟的強大推手。

金獎作品〈東岸浪潮〉，高維隆 攝。 圖／臺東縣政府 提供

今日頒獎典禮現場匯聚來自各地的創作者與親友，氣氛十分熱絡。 金獎得主高維隆以精湛攝影技巧記錄三仙台令人屏息的感動瞬間；銀獎得主陳秀容以《漁人與海》獲獎，並分享早起蹲點記錄討海人勞動的生命力；銅獎得主李明石則憑藉《炮炸寒單爺》抱回銅獎，盼向世界傳遞臺東獨特的文化震撼，此外，臺東在地民眾也以部落在地風情積極參與本次照片徵選活動，許多得獎者更攜家帶眷親自出席，為盛會增添滿滿人情味。

銀獎作品〈漁人與海〉，陳秀容 攝。 圖／臺東縣政府 提供

銅獎作品〈炮炸寒單爺〉，李明石 攝。 圖／臺東縣政府 提供

完整得獎作品與名單請至活動官網（https://taitungphoto.org.tw/）查詢

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