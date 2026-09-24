快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

解鎖無邊際大漢溪谷！ 全台最長懸索橋「新溪口吊橋」國慶日免費入園 9／28休園別撲空

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／桃園觀光導覽網
圖／桃園觀光導覽網

朝聖全台最長懸索橋！「新溪口吊橋」中秋連假開放時間出爐，9/28休園一日；另搶先公開10/10國慶日免費入園」，邀請民眾假期解鎖無邊際溪谷景觀。

新溪口吊橋。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
新溪口吊橋。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

位於桃園市復興區的「新溪口吊橋」為全台最長懸索橋，全長303米、23公尺落差高，走完整座橋都會經歷一段明顯的下坡與上坡。串聯角板山、溪口部落兩處熱點，站在橋上能一覽大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，捕捉無邊際自然美景。需注意的是，因角板山端坍方修復工程仍在進行中，如欲前往請走「溪口部落端」。

中秋連假開放時間抄筆記

連假出遊潮來了！「新溪口吊橋」於9/25至9/27期間正常開放，開放時間為8:30-16:30，而9/28則休園一日，記得別撲空！

10/10國慶日「當日免費入園」

雙十限定！慶祝國慶佳節，「新溪口吊橋」10/10國慶當日開放免費入園，同樣自8:30起開放入園，最後入園時間為16:00。邀請民眾假日來賞大漢溪谷美景與體驗吊橋搖晃的刺激感。

圖／新溪口吊橋粉專
圖／新溪口吊橋粉專

新溪口吊橋

地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號

免費入園：10/10國慶日8:30-16:30（最後入園16:00）

園區專線：0963-762-707

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

連假 吊橋 角板山 國慶日 免費入園 桃園旅遊 中秋節

相關新聞

解鎖無邊際大漢溪谷！ 全台最長懸索橋「新溪口吊橋」國慶日免費入園 9／28休園別撲空

朝聖全台最長懸索橋！「新溪口吊橋」中秋連假開放時間出爐，9/28休園一日；另搶先公開10/10國慶日「免費入園」，...

西螺大橋下雪了！濁水溪甜根子草大爆發 空拍宛如銀白河流

鮮紅色鐵橋橫跨天際，橋下則是一望無際的銀白花海，這幅秋季限定大景就在雲林！西螺大橋下方的甜根子草近期迎來盛開，細長花穗被風吹起時，就像一層層白色浪花沿著濁水溪河床延伸。

下雨別再逛百貨！3 種室內活動推薦，攀岩、密室逃脫、金工都好玩

下雨天不想只能逛百貨、看電影，其實還有不少室內活動可以把雨天變成另一種玩法。想活動筋骨，可以到室內攀岩館挑戰體力與路線判斷；喜歡動腦解謎，不妨揪朋友挑戰密室逃脫，在有限時間內合作破解機關；如果想安排步調悠閒的約會，金工手作則能親手打造戒指、手環等專屬作品。七分之二的探索整理3種適合雨天安排的台北室內活動，從放電、燒腦到手作都有，下次遇到午後雷陣雨或整天下不停的大雨，也不用急著取消原本的出遊計畫！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。