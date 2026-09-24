解鎖無邊際大漢溪谷！ 全台最長懸索橋「新溪口吊橋」國慶日免費入園 9／28休園別撲空
朝聖全台最長懸索橋！「新溪口吊橋」中秋連假開放時間出爐，9/28休園一日；另搶先公開10/10國慶日「免費入園」，邀請民眾假期解鎖無邊際溪谷景觀。
位於桃園市復興區的「新溪口吊橋」為全台最長懸索橋，全長303米、23公尺落差高，走完整座橋都會經歷一段明顯的下坡與上坡。串聯角板山、溪口部落兩處熱點，站在橋上能一覽大漢溪河谷風貌與水庫豐沛蓄水量，捕捉無邊際自然美景。需注意的是，因角板山端坍方修復工程仍在進行中，如欲前往請走「溪口部落端」。
中秋連假開放時間抄筆記
連假出遊潮來了！「新溪口吊橋」於9/25至9/27期間正常開放，開放時間為8:30-16:30，而9/28則休園一日，記得別撲空！
10/10國慶日「當日免費入園」
雙十限定！慶祝國慶佳節，「新溪口吊橋」10/10國慶當日開放免費入園，同樣自8:30起開放入園，最後入園時間為16:00。邀請民眾假日來賞大漢溪谷美景與體驗吊橋搖晃的刺激感。
新溪口吊橋
地址：桃園市復興區澤仁里中山路8號
免費入園：10/10國慶日8:30-16:30（最後入園16:00）
園區專線：0963-762-707
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