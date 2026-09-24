解鎖無邊際大漢溪谷！ 全台最長懸索橋「新溪口吊橋」國慶日免費入園 9／28休園別撲空

下雨天不想只能逛百貨、看電影，其實還有不少室內活動可以把雨天變成另一種玩法。想活動筋骨，可以到室內攀岩館挑戰體力與路線判斷；喜歡動腦解謎，不妨揪朋友挑戰密室逃脫，在有限時間內合作破解機關；如果想安排步調悠閒的約會，金工手作則能親手打造戒指、手環等專屬作品。七分之二的探索整理3種適合雨天安排的台北室內活動，從放電、燒腦到手作都有，下次遇到午後雷陣雨或整天下不停的大雨，也不用急著取消原本的出遊計畫！

2026-09-24 10:00