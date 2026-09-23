劍湖山變身「名偵探柯南樂園」！ 全台首創「摩天輪高空解謎」、必住5款限定房、壽星入園只要100元

真相永遠只有一個！劍湖山世界重磅引進《名偵探柯南》，即日起打造全台首座「柯南主題樂園」，有超燒腦的摩天輪高空解謎，神還原打卡場景與限定主題房，柯南迷快揪團衝一波！

挑戰極限！15分鐘「高空摩天輪」燒腦解謎

圖／劍湖山世界提供

本次最大亮點，絕對是全台樂園首創的「尋找天空琥珀」高空解謎遊戲，將劍湖山地標「幸福摩天輪」化身為驚險的案件現場，故事從怪盜基德的一封預告信拉開序幕。

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遊客只要購買150元的解謎套組，就能搭上6款專屬角色車廂（包含戀愛是棘手的疑難案件、月光下的魔術師、心中的正義等3大主題），並且必須在摩天輪運轉一圈，挑戰15分鐘內在半空中解開怪盜基德的謎題。

一秒走進動畫！還原「案件現場」再吃爆主題餐

園區內滿滿都是柯南元素等你來打卡！主辦單位特別在園區設置了「案件現場」、「真相之門」等經典場景，讓人彷彿一秒穿越進動畫之中。

圖／劍湖山世界提供

同步將摩天輪餐廳與主題餐車全面換裝，一口氣推出6款專屬角色主餐，搭配特製飲品與雪花冰，只要點購指定餐點，還會加碼贈送超具收藏價值的限定桌卡或杯墊。當然，周邊商品店也沒少，各式獨家限定好物讓粉絲買到手軟。

鐵粉必住！5款「柯南主題房」再送特典

圖／劍湖山世界提供

想沉浸在柯南的世界裡，住一晚是最佳選擇！即日起至12月29日，劍湖山渡假大飯店同步推出5種不同風格的「名偵探柯南主題房」，包含少年偵探團、怪盜基德、關東/關西高中生名偵探，以及擁有三種身分的神祕男子安室透。只要預訂專案入住，就能把「獨家入住收藏特典」（含視覺房卡套、場景房卡等）以及「人物午茶限定特典」全部帶回家，名額有限，粉絲手腳絕對要快。

圖／劍湖山世界提供

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超殺門票省錢攻略：

．壽星百元入場：9月壽星憑證件，當日入園只要100元（至9/30）

．帶泳具買一送一：週末與國定假日11點前，2人攜帶玩水裝備（泳衣、水槍等）現場購票共只要699元，等同第2人免費（至10/26）

．睡飽再玩午後票：下午1點後入園，特價只要499元（至10/31）

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