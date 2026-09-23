2026中秋連假去樂園玩！「全台7大樂園優惠」1次看，最低「0元免費玩」

2026年中秋節與教師節連假即將到來，今年9月25日（五）至9月28日（一）一連4天，不少遊樂園同步推出中秋、教師節限定優惠。從北部的六福村、小人國、兒童新樂園，到中部麗寶、九族文化村，以及南部義大遊樂世界、東部遠雄海洋公園等，都有不同票價或身分優惠。想安排2026中秋連假親子旅遊，不妨先確認符合哪些優惠資格。

六福村主題遊樂園｜中秋姓名優惠599元、桃竹居民499元

六福村今年推出中秋連假限定優惠，9月25日至28日期間，只要身分證姓名含有「秋、邱、丘」、「傑、杰、潔」、「玉、鈺、毓」或「月、玥、悅」等與中秋、玉兔、月亮相關讀音，本人可享599元優惠票，符合資格的同行親友則為799元。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

另外，設籍桃園、新竹，或身分證字號為H、J、O開頭者，本人可享499元優惠票。相關優惠須依園方規定出示證件，建議購票前確認最新活動辦法。

小人國主題樂園｜「林老師」免費入園

小人國則推出教師節限定優惠，9月25日至28日，只要同時符合「姓林」及「教師身分」，出示相關證件即可免費入園；若僅符合姓林或教師其中一項，則可購買273元優惠票，並贈100元餐飲商品券。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

此外，園區9月還推出信用卡卡號優惠，符合指定數字條件者，門票最低可至273元，適合趁4天連假安排桃園親子一日遊。

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麗寶樂園渡假區｜18歲以下免費

麗寶樂園針對中秋連假推出親子優惠，9月25日至28日期間，購買899元全票，可讓1名18歲以下孩童免費入園，兩人須選擇同一園區並同時入場，適用探索世界或馬拉灣。

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另外，教師節優惠也延續至9月底，符合資格的教師可享優惠票價。親子家庭若計畫前往台中麗寶，可依年齡與同行人數比較不同方案。

九族文化村｜教師880元享日月潭纜車

九族文化村教師節優惠一路至9月30日，教師出示有效教師證或相關工作證，可購買880元優惠門票，並享日月潭纜車搭乘優惠。

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趁著中秋4天連假前往南投，也可以將九族文化村與日月潭景點安排在同一天，適合親子或教師同行旅遊。

義大遊樂世界｜全民588元

高雄義大遊樂世界推出「謝師中秋・全民同歡」活動，9月25日至28日全民可享588元優惠票，不限教師身分，一般遊客也能使用。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

對沒有特殊身分、單純想找中秋連假優惠票的旅客來說，義大遊樂世界是高雄地區可以優先留意的選項，出發前仍應確認購票與驗票規定。

兒童新樂園｜台北教師帶親友4人免費，連假再送遊樂券

臺北市兒童新樂園9月推出教師節優惠至9月30日，臺北市各級學校教師持有效教師證或學校識別證，可享本人＋同行親友共4人免費入園；9月25日至28日中秋連假期間，每人再加贈1份4項設施免費遊樂券。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

此外，園區9月19日至28日推出「中秋童樂」活動，設置限定月亮、玉兔拍照場景，完成官方指定打卡即可參加抽獎，有機會帶走Nintendo Switch 2、音樂劇票券及兒童新樂園、貓纜票券。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

遠雄海洋公園｜教師優惠延續至9月底

花蓮遠雄海洋公園9月推出教師節優惠，教師及符合活動資格者可依規定享優惠或免費入園方案，同行者則有優惠票價。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

若打算利用4天中秋教師節連假前往花蓮，可將海洋公園搭配花蓮市區、壽豐或東海岸景點，安排成2天1夜以上行程。

劍湖山世界｜《名偵探柯南》主題樂園登場

劍湖山世界自9月22日起取得日本海外獨家授權，推出期間限定《名偵探柯南》主題樂園。幸福摩天輪化身高空推理現場，推出「尋找天空琥珀」解謎體驗，150元解謎套組包含主題覽廂搭乘券及解謎本，遊客須在約15分鐘的摩天輪旅程中破解謎題。

圖／取自七大樂園臉書粉絲團

園區同步打造案件現場、真相之門、主題餐飲與限定商品，劍湖山渡假大飯店也推出柯南主題房。適逢9月25日至28日中秋、教師節4天連假，旅客可搭配國旅平日住宿獎助及樂園點數，規劃柯南主題假期。

2026中秋教師節4天連假樂園優惠怎麼選？

2026年中秋節、教師節4天連假從北到南都有遊樂園優惠，一般民眾可注意義大遊樂世界588元、六福村499元至599元、小人國273元；親子家庭則可留意麗寶18歲以下免費方案；教師族群則可比較六福村、九族文化村、麗寶、兒童新樂園與遠雄海洋公園優惠。

提醒民眾，各樂園優惠通常涉及身分證、教師證或其他證明文件，部分方案須現場購票，也可能有指定日期、購票時段及不得併用其他優惠等限制。2026中秋教師節連假出發前，仍應以各樂園最新公告為準。

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