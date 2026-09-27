整個10月免費玩！秀國旗元素衝「225公頃巨型森林樂園」免門票 暢玩最美生態花園、森林滑索

整個10月免費入園！有「中部陽明山」稱號的「東勢林場遊樂區」祭出國慶優惠，憑國旗元素入場即享免費入園，暢遊中台灣最美森林花園。

忘憂池。圖／東勢林場官網

體能訓練場。圖／東勢林場官網

10月將迎來雙十國慶，台中「東勢林場遊樂區」搶先發布入園優惠，10/1至10/31一整個月，只要身穿國旗裝、戴國旗帽／國旗配飾，並在東勢林場大門口拍照、上傳社群打卡，即享免費入園，大方秀出你的愛國精神；此外，歸國僑胞持相關證明也可免費入場，同行親友則享每位160元（全票原價250元）。

需注意的是，本活動需讓門口售票人員確認國旗配飾及打卡畫面，現場可能會有車輛排隊現象，還請耐心等候。而東勢林場小編也悄悄透露，若有偶遇穿戴國旗配飾的遊客，還會再送驚喜小禮物喔！

「東勢林場遊樂區」是一座占地225公頃的巨型森林樂園，擁有「4大核心特色」：全台最指標的「賞螢與生態花園」、放電天堂「森林體能訓練場」、療癒身心的「濯足園溫泉足湯」、完善多元的「露營與渡假機能」，值得多次且在不同時節時回訪。都能有不一樣的感官體驗。

圖／東勢林場官網

圖／東勢林場官網

濯足園。圖／東勢林場官網

東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

營業時間 : 6:30-22:00

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