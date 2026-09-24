西螺大橋下雪了！濁水溪甜根子草大爆發 空拍宛如銀白河流





每年進入9月至10月，西螺大橋下方的濁水溪河灘地便會迎來甜根子草盛開。近期花況進入精彩階段，大片銀白色花穗沿著河床生長，遠遠望去就像替濁水溪鋪上一層柔軟白毯。甜根子草又有「九月雪」之稱，最迷人的時刻就是秋風吹過，細長花穗同時左右擺動，瞬間化成一波波銀白草浪。站在遠處欣賞，就能感受到與一般公園花海截然不同的遼闊景致。





▲圖片來源：江金倫攝影





紅色西螺大橋入鏡！拍出最經典秋日大景

這片九月雪最大的特色，自然少不了西螺大橋。醒目的紅色鋼桁架橫跨濁水溪，鮮豔橋身與橋下銀白甜根子草形成強烈色彩對比，也讓這裡成為極具辨識度的秋季取景地。想拍攝壯闊景色，可以拉遠距離將紅橋、濁水溪與大片甜根子草全部收入鏡頭；若走近花海，則可以利用較高的草穗作為前景，讓西螺大橋從銀白花海後方穿越，畫面更有延伸感。





▲圖片來源：江金倫攝影





傍晚才是重頭戲！夕陽把銀白草浪染成金色

白天的甜根子草呈現清爽銀白色調，但到了傍晚，整片景色又會換上截然不同的模樣。夕陽逐漸降低後，斜射光線穿過柔軟花穗，原本雪白的草浪也會被染上一層淡淡金色。尤其在逆光角度下，甜根子草細緻的羽毛狀輪廓更加明顯，搭配紅色鐵橋與暖色天空，很容易拍出具有層次的大景。想專程攝影，不妨提早抵達找好位置，再一路等待至日落前後。





▲圖片來源：江金倫攝影





橋上、河岸各有玩法！秋季限定景色一次收藏

除了走近河岸拍攝，也可以從西螺大橋上遠眺濁水溪河床，從較高視角欣賞銀白花海延伸的規模；若從高處俯瞰，更能看見紅色鐵橋穿梭在河道與草原之間的壯闊構圖。不過前往河灘地賞花時仍應以安全為優先，河床地形可能受到近期降雨及水勢影響，部分區域也可能較為鬆軟。建議不要為了取景冒險靠近水域或進入危險地帶，在安全範圍內一樣能欣賞這場一年一度的「九月雪」。





▲圖片來源：江金倫攝影





【2026西螺大橋甜根子草】

賞花日期：2026年9月至10月

賞花地點：西螺大橋、濁水溪河灘地





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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