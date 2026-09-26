貓空秘境「小天空步道」一日遊！茶香環狀步道、壺穴吊橋、瀑布一次全攻略，免費享受森林浴

喜愛趴趴走的朋友們，你以為貓空只有纜車和茶館嗎？這次阿一一要帶你解鎖隱藏版貓空秘境，想像一下，剛下公車，眼前環繞林間和欣賞清幽山景的步道，繼續往下還有被綠意包圍的茶香環狀步道、能欣賞獨特壺穴地形的網繩吊橋，以及透心涼的瀑布等你來探險，氣氛不僅療癒，重點是交通方便，完全是懶人版的深度探險，快跟著我的腳步，一探貓空私房景點吧～

貓空秘境大公開！公車站旁就是「小天空步道」？

來貓空除了搭纜車上來喝茶用餐，其實周邊也藏了能感受大自然的步道，趁著這次來吃擁有絕美景色的威叔茶莊，用完午餐就把周邊步道好好走一圈，想來可以直接在動物園站搭棕15、小10區間車和貓空左線公車，在貓空站(小天空步道)下車就能輕鬆抵達(公車為單向路線且班次不多，規劃時要特別注意時間)。

它就這麼貼心地藏在公車站旁，天文茶坊的對面，順著馬路而建，全長約250公尺的超輕鬆步道，一下公車眼前豁然開朗，立刻到達小天空步道的觀景台，有可愛的貓咪裝置藝術和廣闊平台，可以跟眼前的連綿青山一起拍打卡合照。

木柵貓空一日遊實況影片

準備來一探清幽森林系步道之前，先來欣賞阿一一剪輯的動態影片，集合木柵貓空周邊好吃好玩，絕美瀑布步道、夢幻景觀餐廳，全都在這段小影片中與大家分享！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

茶香環狀步道漫遊：享受芬多精與療癒茶園風光

沿著小天空步道繼續走，你就會自然而然地銜接往下走的清幽「茶香環狀步道」。這裡真的是貓空的精髓所在，順著木棧道階梯慢慢向下走，可以先欣賞一旁的青綠茶園，深吸一口氣，滿滿的芬多精瞬間洗滌身心靈，真的超療癒的！

這條步道雖然有些高低起伏(一開始是往下走到溪谷，回程是一路上坡回到貓空)，但兩旁都是鬱鬱蔥蔥的樹林，陽光從樹葉間灑落下來，形成斑駁的光影，空氣中瀰漫著清新的芬多精，耳邊還能聽到悅耳的鳥鳴聲，整個人都瞬間放鬆了下來，而且它的環狀設計讓你不用走回頭路，最後終點會連接之前介紹的鐵觀音推廣中心，輕鬆就能把貓空美景盡收眼底。

獨特地景探險！貓空壺穴吊橋與神秘瀑布

如果你以為這樣就結束了？那你就錯了！貓空真正的自然寶藏，還藏在這條步道的深處呢！順著清楚指標往前走，耳邊傳來潺潺水聲，眼前豁然開朗，一座小巧卻很有fu的吊橋映入眼簾，跟陽明山草山觀瀑吊橋和福田園休閒農場一樣都是採網繩設計，這就是「貓空壺穴吊橋」，雖然不長，但走在上面還是能感受到微微晃動，相當刺激。

結合木柵貓空和動物園的特色，吊橋兩端還有超可愛的熊貓和貓咪造景，動作表情相當神靈活現，除了走走瀑布，也別忘了跟它們一起合照留影。

不過最吸引我的，是橋下溪谷的奇特地景，往下看就是傳說中的「壺穴」地形！溪水經年累月沖刷岩石，形成了一個個圓形或橢圓形的凹洞，真的超特別、每一個壺穴的形狀大小都不一樣，簡直是大自然獨有的鬼斧神工，沒想到除了基隆河三貂嶺，在貓空也看得到，站在橋上，看著這些奇特的壺穴，真的會讓人忍不住讚嘆大自然的力量。

接著沿著河谷繼續前進，沿途有介紹貓空包種茶的歷史，以及製茶的過程的造景，讓你走步道感受大自然之餘，也能對貓空木柵茶有個了解。

貓空瀑布：透心涼的秘境，洗滌身心靈

再往前走約10分鐘，就能聽到更響亮的水聲，沒錯！「貓空瀑布」就在眼前，雖然它不是那種氣勢磅礡的大瀑布，但它小巧而精緻，水流清澈，如果水流大時會有兩道小飛瀑，從高處緩緩落下，飛濺出的水花帶來一陣陣透心涼的濕潤空氣，還有當地人會固定來報到沖瀑養生一番(旁邊還有自製的健身器材)。站在瀑布前，感受那股清新的水氣撲面而來，真的瞬間暑氣全消，整個人都神清氣爽了起來！

這裡遊客不多，多了一份寧靜與原始感，是個好好放空、享受大自然的好地方。你可以找個石頭坐下來，聽著水聲、感受微風，讓心靈徹底被洗滌一番，這個小小的瀑布秘境，能帶給你意想不到的療癒感受。

接下來要小心跨過河谷，沿著階梯一路往上走，這段算是整個步道最具挑戰的地方，不過中途會有比較平緩的區域，階梯和階梯中間也都有設計休息片刻的小平台，可以依自己體能慢慢往上邁進，最後就能抵達鐵觀音推廣中心，可以好好休息一下，再搭公車回動物園站。

一探貓空秘境步道貼心小建議

阿一一的貼心小叮嚀，讓你的旅程更完美！ 穿著裝備： 建議穿著輕便、吸濕排汗的衣物，搭配一雙好走的運動鞋或登山鞋，才能舒適地漫步在步道上。

防蚊措施： 山區蚊蟲較多，別忘了噴上防蚊液，才能玩得盡興不掃興。

補充水分： 步道雖不長，但還是要適時補充水分喔！

最佳時機： 避開假日人潮，平日早晨來貓空會更顯清幽，天氣也比較涼爽，是最佳探訪時機，雨後瀑布水量會更豐沛，但步道可能會濕滑，要特別小心喔！

這次的貓空秘境之旅，真的讓我對貓空有全新的認識，原來除了熱鬧的茶坊，還有充滿自然魅力的景點等著我們去發掘。步道不僅好走、景色宜人，還能讓你近距離感受大自然的鬼斧神工，下次來貓空，別再只搭纜車喝茶，跟著阿一一的腳步，一起來探訪這些超乎想像的隱藏版景點，感受不一樣的貓空魅力吧！

常見問題 FAQ

Q1：貓空這些秘境步道適合親子同遊嗎？

A：沿著馬路的小天空步道平緩好走，難度不高，很適合親子踏青，不過茶香環狀步道因為有連續階梯、網繩吊橋，而且沿途部分步道沒護欄，會有一些難度，比較適合大孩子去！

Q2：貓空壺穴地形是什麼？有什麼特別之處？

A：貓空壺穴是溪水長期沖刷岩石，形成的一個個圓形凹洞，它特別的地方就在於，這是大自然經過上萬年時間慢慢雕刻出來的藝術品，每個壺穴的形狀大小都不一樣，而且在台灣其他地方比較少見，非常值得近距離觀察它的獨特之美！

Q3：探訪這些貓空秘境大概需要多少時間？附近有推薦的用餐地點嗎？

A：如果你只是純粹走完小天空步道、茶香環狀步道到壺穴吊橋和瀑布，大概抓2.5到3小時會比較充裕，可以慢慢欣賞風景、拍拍照。至於用餐，貓空山上有很多超有特色的茶餐餐廳和景觀餐廳，像是「威叔茶莊」、「邀月茶坊」等，都能讓你一邊品嚐美味的茶葉料理，一邊欣賞山景，建議可以搭配行程，選一家喜歡的茶坊好好享受一番！

貓空小天空步道、茶香環狀步道、貓空壺穴

地址：臺北市文山區指南路三段40巷

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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