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旅遊平台天天抽1折神券！週週搶日韓樂園、哈利波特影城買1送1

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圖：Klook／提供
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提供歐美景點5折起優惠，主體近期完工的<a href='/search/tagging/1013/西班牙' rel='西班牙' data-rel='/1013/89280' class='tag'><strong>西班牙</strong></a>聖家堂也適用。　圖：Klook／提供
提供歐美景點5折起優惠，主體近期完工的西班牙聖家堂也適用。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】Klook「12週年生日慶」將盛大開跑啦！迎接12歲生日，09/18-10/11推出一系列限時好康，祭出全站最高折1,212元、天天抽1折神券，還有每週限量開搶日韓人氣樂園、東京哈利波特影城買1送1。

▲12週年生日慶期間，週週東京哈利波特影城買1送1。　圖：Klook／提供
▲12週年生日慶期間，週週東京哈利波特影城買1送1。　圖：Klook／提供

適逢中秋、雙十連假接連登場，旅客出遊需求升溫，歐美長程旅遊更成為連假熱門選擇。同步推出歐美景點5折起，從加州迪士尼樂園到主體近期完工的西班牙聖家堂等人氣景點皆適用；想留在台灣來趟國內小旅行，即日起到09/24前則有煙波集團獨家晚鳥75折優惠。不論是趁長假出國，或安排一趟國旅，都能把握生日慶省下旅遊預算！

▲即日起到09/24前，祭出煙波集團獨家晚鳥75折優惠。　圖：Klook／提供
▲即日起到09/24前，祭出煙波集團獨家晚鳥75折優惠。　圖：Klook／提供

全站最高折1,212元！天天抽1折神券、饗食天堂只要120元

Klook「12週年生日慶」活動期間，祭出全站最高折1,212元優惠券，每週五11:00限量開搶，輸入指定優惠碼並完成結帳，即可享有折扣，景點、交通到住宿等多元品項都適用。

除了每週限量優惠，每天還有生日輪盤抽獎，登入 Klook 帳號即可參加，有機會抽中全站1折神券最高折1,200元、饗食天堂及欣葉日本料理120元等好禮，每天都有不同驚喜！

▲推出歐美景點5折起，包含加州迪士尼樂園。　圖：Klook／提供
▲推出歐美景點5折起，包含加州迪士尼樂園。　圖：Klook／提供

週週搶日韓人氣樂園、哈利波特影城買1送1

樂園控也別錯過！活動期間每週一22:00推出限量買1送1優惠，精選日韓熱門景點，涵蓋有日本環球影城門票在內的關西樂享周遊券、東京迪士尼樂園、首爾樂天世界、東京哈利波特影城等，讓旅客用一份預算享受雙倍體驗。

中秋雙十連假出遊必搶！歐美景點5折起、煙波集團獨家75折

中秋、雙十連假即將到來，較長的假期也適合安排一趟海外長線旅程。Klook於「12週年生日慶」活動期間，每週日22:00特別限量推出歐美人氣景點最低5折起，精選主體近期完工的西班牙聖家堂、加州迪士尼樂園、巴黎迪士尼樂園、倫敦哈利波特影城、巴黎博物館等人氣景點，讓旅客趁長假一次解鎖夢幻旅遊清單。

想留在台灣過連假，即日起到09/24前也能把握煙波集團獨家晚鳥75折，涵蓋宜蘭、花蓮、新竹、台南等地的煙波集團飯店，讓旅客利用連假在國內輕鬆出遊，換個城市好好放鬆！

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