全台最長28分鐘煙火！ 「2026頭城煙火節」9/18、9/19連炸2晚 「1680秒煙火＋250台無人機」加碼免費換好禮

只有兩天！全台最長「28分鐘煙火秀」今晚狂炸宜蘭，號稱全台展演最久的「2026頭城煙火節」於9月18日、19日連續兩晚重磅登場。活動不僅狂放高達1680秒（28分鐘）的璀璨花火，更霸氣加碼250台無人機帶來聲光秀，週末放風跟著衝就對了！

頭城煙火節9月18、19日施放1680秒「全台最長」花火，分成陽光、榮耀、希望、圓夢四大主題，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供

狂放1680秒！250台無人機打造星空秀

為了讓民眾看得過癮，總長28分鐘的煙火採「分階段施放」，每場約5至8分鐘，將陽光、榮耀、希望、圓夢四大主題融入夜空；搭配從去年升級至250台的無人機陣容，保證絕無冷場。

頭城煙火節9月18、19日施放1680秒「全台最長」花火，分成陽光、榮耀、希望、圓夢四大主題，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供

海景第一排嗑美食！手機一步驟換好禮

主會場大武路鄰海廣場周邊直接搬來人氣夜市攤位，讓旅客邊吃小吃、邊看無敵海景煙火。內行好康更要筆記：活動全場免門票，只要事前加入「頭城鎮公所」官方LINE登記電子門票（或持紙本票），就能在現場免費兌換限量紀念品。

頭城煙火節9月18、19日施放1680秒「全台最長」花火，分成陽光、榮耀、希望、圓夢四大主題，帶給民眾視覺震撼。圖／鎮公所提供

內行觀賞點與免塞車交通攻略

追求臨場震撼感首選「大武路鄰海廣場」，想避開人潮拍大景則大推「頭城濱海森林公園（八角寮）」。外縣市旅客建議搭乘台鐵至「頭城車站」，轉乘公車至「大坑協天宮」或「頭城國小」站，下車步行約9分鐘即可抵達會場，輕鬆搞定週末小旅行。

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