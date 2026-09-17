運動部加碼了！ 「揮汗有禮延續活動」強勢回歸 打卡滿9週、抽5萬份500元運動幣

真的復活了！ 由運動部長李洋推動、上線短短兩週就塞爆300萬筆紀錄提早喊卡的「揮汗有禮」活動，今（17）日驚喜宣布祭出超佛心的「延續加碼活動」，不僅系統重新開放，只要跟著全新的打卡規則動起來！

霸氣加碼！5萬份「500元運動幣」等你來拿

9月初掀起全民運動狂熱的「揮汗有禮」晚一步的民眾別再扼腕！為了鼓勵大家繼續維持運動好習慣，延續全民運動熱潮，運動部霸氣推出10週延續方案，這次祭出限量5萬份的「116年500元運動幣」，只要達標就能獲得資格，若超過5萬人達陣則會交由電腦抽出幸運兒，讓你流的每一滴汗都能變現！

圖／翻攝運動部Ministry of Sports FB、官網

解鎖集滿9週 抱走最高榮耀與抽獎券

活動全新升級！從115年9月29日上午10點起開跑到12月6日，這次玩法採超彈性的「累積制」（免連續打卡），只要在10週內慢慢累積即可！官方也規劃了超有成就感的破關機制：累積滿5週拿銅色證書、7週拿銀色證書；若累積滿9週（含）以上，直接解鎖最高榮耀「金色證書」，並同步拿到500元運動幣的珍貴抽獎門票！

全新起跑線「這點」要注意

前兩週已註冊的老朋友免重新註冊，直接登入上傳即可！但要特別注意，「第1、2週的上傳次數不列入本次累計」，大家回到同一起跑線！上傳紀錄後，系統會在7個工作天內完成審查，而大家最關心的500元運動幣中獎名單，將於115年12月31日前壓軸公告，準備好裝備開練啦！

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