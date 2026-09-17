廉航雙雄今開搶！ 「台灣虎航」全航線特價512元起、「樂桃」7大航線1580元起

機票小資族把握今天！ 台灣虎航與樂桃航空不約而同選在今（17）日發動超狂機票促銷戰。虎航為歡慶12週年祭出「全航線512元起」超殺回饋價；樂桃航空則主打台日多條航線，飛沖繩單程最低未稅只要1580元。

●台灣虎航：12週年慶全航線512元起！

台灣虎航9月迎來開航12周年促銷。圖／聯合報系資料照

虎航迎來12歲生日，繼首波會員專屬搶購後，今（17）日上午10:00正式開放全體旅客開搶！全航線最低單程未稅只要512元、1112元起，可安排出發的時間一路涵蓋到明年春天，適合想規劃秋冬賞楓或跨年假期的旅客。

提醒大家，這次促銷有一項關鍵規則：「必須同時購買去程與回程」才享有折扣，下單時千萬不要只選了單程而錯失優惠。

．販售時間： 2026年9月17日 10:00 ～ 9月18日 23:59

．搭乘期間： 2026年9月16日 ～ 2027年3月27日（各航線班表依公告為準）

．優惠票價： 全航線單程未稅 512 元、1112 元起

．搶票重點： 結帳時必須「去回程一起訂購」才符合優惠資格。

●樂桃航空：中午接力開跑！飛沖繩1580元、東京大阪全面特價

樂桃航空。圖／聯合報系資料照

樂桃航空（Peach Aviation）緊接著在今日中午12:00推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，針對台日往返航點釋出多條超甜價格，單程未稅最低1580元起，旅遊期間自9月下旬直奔明年1月底。

樂桃此次優惠涵蓋台北與高雄出發航點，進入官網搜尋指定日期與航線時，票價若標註「SALE」圖示，就代表該航班為促銷價且仍有名額，看到心動日期直接手刀結帳！

．販售時間： 2026年9月17日 12:00 ～ 9月20日 23:59

．搭乘期間： 2026年9月22日 ～ 2027年1月28日

．精選7大熱門航線優惠（單程未稅）：台北－沖繩 1580 元起、沖繩－台北 1580 元起、大阪－高雄 1780 元起、大阪－台北 2080 元起、名古屋－台北 2380 元起、台北－東京（成田） 2480 元起、東京（羽田）－台北 2480 元起

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