快訊

讀1天休學…科大生「體驗價1萬8」自嘲很盤 校方曝規定：可提供詳細計算

鉛球冠軍刺死18歲女友 當庭出示手抄「解冤咒」國民法官判無期

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 魏平政、謝衣鳯選情受牽動

廉航雙雄今開搶！ 「台灣虎航」全航線特價512元起、「樂桃」7大航線1580元起

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

機票小資族把握今天！ 台灣虎航與樂桃航空不約而同選在今（17）日發動超狂機票促銷戰。虎航為歡慶12週年祭出「全航線512元起」超殺回饋價；樂桃航空則主打台日多條航線，飛沖繩單程最低未稅只要1580元。

●台灣虎航：12週年慶全航線512元起！

台灣虎航9月迎來開航12周年促銷。圖／聯合報系資料照
台灣虎航9月迎來開航12周年促銷。圖／聯合報系資料照

虎航迎來12歲生日，繼首波會員專屬搶購後，今（17）日上午10:00正式開放全體旅客開搶！全航線最低單程未稅只要512元、1112元起，可安排出發的時間一路涵蓋到明年春天，適合想規劃秋冬賞楓或跨年假期的旅客。

提醒大家，這次促銷有一項關鍵規則：「必須同時購買去程與回程」才享有折扣，下單時千萬不要只選了單程而錯失優惠。

．販售時間： 2026年9月17日 10:00 ～ 9月18日 23:59

．搭乘期間： 2026年9月16日 ～ 2027年3月27日（各航線班表依公告為準）

．優惠票價： 全航線單程未稅 512 元、1112 元起

．搶票重點： 結帳時必須「去回程一起訂購」才符合優惠資格。

●樂桃航空：中午接力開跑！飛沖繩1580元、東京大阪全面特價

樂桃航空。圖／聯合報系資料照
樂桃航空。圖／聯合報系資料照

樂桃航空（Peach Aviation）緊接著在今日中午12:00推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，針對台日往返航點釋出多條超甜價格，單程未稅最低1580元起，旅遊期間自9月下旬直奔明年1月底。

樂桃此次優惠涵蓋台北與高雄出發航點，進入官網搜尋指定日期與航線時，票價若標註「SALE」圖示，就代表該航班為促銷價且仍有名額，看到心動日期直接手刀結帳！

．販售時間： 2026年9月17日 12:00 ～ 9月20日 23:59

．搭乘期間： 2026年9月22日 ～ 2027年1月28日

．精選7大熱門航線優惠（單程未稅）：台北－沖繩 1580 元起、沖繩－台北 1580 元起、大阪－高雄 1780 元起、大阪－台北 2080 元起、名古屋－台北 2380 元起、台北－東京（成田） 2480 元起、東京（羽田）－台北 2480 元起

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台灣虎航 沖繩 樂桃航空 航空 機票 廉航

相關新聞

運動部加碼了！ 「揮汗有禮延續活動」強勢回歸 打卡滿9週、抽5萬份500元運動幣

運動部宣布「揮汗有禮」延續加碼，10週累積打卡滿9週可獲金色證書並取得抽獎資格，500元運動幣限5萬份，12月31日前公布名單。

快tag恐龍迷！ 2026北海岸國際風箏節「尋龍記」9/19周末登場 空中侏儸紀、彩繪DIY、海味市集一日遊攻略

2026北海岸國際風箏節「尋龍記」9月19日石門白沙灣登場，集結8國風箏展演，並有彩繪DIY、市集與接駁。

廉航雙雄今開搶！ 「台灣虎航」全航線特價512元起、「樂桃」7大航線1580元起

台灣虎航、樂桃航空今（17日）接力促銷，機票512元、1580元起；虎航須去回程同訂，樂桃涵蓋台日7大航線。

雄獅旅遊×國泰航空獨家快閃！香港來回888、日本6,888限量開搶

根據觀光署統計，2026年1至7月出國人次達1,265萬人次，創下歷史新高，為滿足國人強勁的海外旅遊需求，雄獅旅遊攜手國泰航空，於9月16日起至22日重磅推出獨家限時優惠，全航線機票8折起，更祭出香港888元、日本6,888元及法蘭克福16,888元限量搶購。

搭好行，行好運！買台灣好行套票、送下一趟美好旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署推出「台灣好行，送你下次美好旅行！」買「台灣好行」套票抽好禮活動，邀請旅客搭乘台灣好行、走訪全臺景點，現在出發旅行，還有機會把下一趟旅程的好禮一起帶回家！即日起至11/11止，只要購買「台灣好行」指定套票，就有機會抽中星級住宿、「台灣好行」套票、「Taiwan PASS」及數位商品卡等超過140個獎項好禮送給你。 今年「台灣好行」推出全臺超過100款主題套票，讓旅客能依照自己的喜好，選擇合適的主題玩法。 北臺灣有「黃金福隆線」－「山海漫遊套票」，推出結合山城美食、山海品茶、低碳慢旅等五款主題套票；中臺灣則有「日月潭、溪頭、清境」等套票，串聯美景、住宿、餐飲及五感體驗；南臺灣的「阿里山線」則推出結合觀音瀑布、太平雲梯、逐鹿部落及市區旅宿優惠多款套票，來趟療癒身心山林之旅；東部則有「安通好湯ｘ玉長豐濱線」1泊2食雙人套票，將溫泉、美食與山海景致一次串聯；離島地區也有專人導覽的「郵輪式公車」組合票券，「澎湖空港快線」則結合餐飲及伴手禮優惠。 「台灣好行」還特別推出「一票玩臺灣」套票集合網頁活動，讓你一站「找套票ｘ找景點ｘ 找玩法」，輕鬆出發！ 為鼓勵

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。