快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

下雨別再逛百貨！3 種室內活動推薦，攀岩、密室逃脫、金工都好玩

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／角攀岩館、Lost 密室逃脫提供
圖／角攀岩館、Lost 密室逃脫提供

下雨天不想只能逛百貨、看電影，其實還有不少室內活動可以把雨天變成另一種玩法。想活動筋骨，可以到室內攀岩館挑戰體力與路線判斷；喜歡動腦解謎，不妨揪朋友挑戰密室逃脫，在有限時間內合作破解機關；如果想安排步調悠閒的約會，金工手作則能親手打造戒指、手環等專屬作品。七分之二的探索整理3種適合雨天安排的室內活動，從放電、燒腦到手作都有，下次遇到午後雷陣雨或整天下不停的大雨，也不用急著取消原本的出遊計畫！

1.室內攀岩｜角攀岩館

角攀岩館。圖／角攀岩館提供
角攀岩館。圖／角攀岩館提供

🏠地址：台北市中山區新生北路一段86號

⏰營業時間：平日 10:00-23:00，週末 09:00-21:00

下雨天想找一個既能運動、又不會覺得只是在健身的室內活動，攀岩就是很適合的選擇！角攀岩館在台北設有華山、中山兩間分館，主要以抱石為核心，不需要背著繩索或複雜裝備，就能依照自己的程度選擇不同難度的路線挑戰，對第一次接觸攀岩的人來說，也可以從基礎路線開始，慢慢熟悉踩點、抓點與身體重心的運用。

攀岩有趣的地方在於，每一條路線其實都像在用身體解開的題目，光靠手臂力氣不一定能成功，還得觀察岩點位置、思考下一步怎麼移動，再搭配平衡感與身體協調找到最省力的解法；角攀岩館的路線也會定期更換，因此就算已經來過幾次，還是能持續遇到新的挑戰，而且相較戶外攀岩還得擔心天氣與裝備，室內抱石更適合臨時安排，下班想運動、朋友聚會或情侶想找一個可以一起挑戰的活動都很適合！

2.密室逃脫｜Lost 密室逃脫

Lost 密室逃脫。圖／Lost 密室逃脫提供
Lost 密室逃脫。圖／Lost 密室逃脫提供

🏠地址：台北市萬華區成都路4號12樓（LOST 西門II店）

⏰營業時間：週一至週五 13:00–20:30

週六至週日 11:45–20:30（完全預約制）

如果下雨天想找一個可以讓一群朋友一起投入的活動，密室逃脫就是經典選擇。LOST Taiwan 在台北設有站前、西門與忠孝等據點，各館規劃不同故事與遊戲場景，題材從歷史、冒險到奇幻都有！像西門店目前就有可以帶著孩子一同體驗的「異世界列車」，或是適合燒腦解謎的高難度遊戲「神鈔2」，提供相當多元的遊戲選擇！

LOST 的特色在於把故事情境與解謎機關結合，玩家進入密室後，需要在有限時間內搜尋場景裡的線索，透過觀察、推理與隊友分工一步步破解關卡，也讓密室逃脫特別適合朋友聚會、情侶約會，甚至多人團體活動，各分店又位在台北車站、西門、忠孝敦化等交通方便的區域，其中站前店從台北車站 M6 出口即可前往，下大雨時也不用安排太多戶外移動，是非常適合最近天氣的室內活動！

3.金工手作｜LYNLI STUDIO

LYNLI STUDIO。圖／LYNLI STUDIO提供
LYNLI STUDIO。圖／LYNLI STUDIO提供

🏠地址：台南市中西區中正路108巷10號2樓

⏰營業時間：上課時段 11:00／14:30／18:00（預約制）

不想在雨天跑行程，想找個地方慢慢待上一個下午，金工手作就是另一種選擇！ LYNLI STUDIO，是一間將金工教學與選品空間結合的複合式工作室，除了金工課程，空間裡也可以看到台灣在地飾品與設計小物，讓這趟行程不只有「做戒指」，更像是一場小型設計體驗。

課程選擇也相當多元，包含純銀戒指、三環戒、水晶串珠等，並採小班制教學與客製化引導，即使平常完全沒有金工經驗，也能跟著老師一步步完成作品，製作過程會實際接觸金屬加工，從設計、敲打、刻印到最後完成屬於自己的飾品，比起直接買一枚現成戒指，多了一段共同製作的回憶！工作室也提供作品後續保固與調整服務，讓完成的飾品能繼續配戴與維護。

延伸閱讀>>LOST Taiwan 迷の密失推薦密室｜異世界列車無雷心得評價，親子友善的魔法入學考驗

想知道更多精彩世界見聞，請追蹤按讚「七分之二的探索 Twosevenths 」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

七分之二的探索

追蹤

相關新聞

解鎖無邊際大漢溪谷！ 全台最長懸索橋「新溪口吊橋」國慶日免費入園 9／28休園別撲空

朝聖全台最長懸索橋！「新溪口吊橋」中秋連假開放時間出爐，9/28休園一日；另搶先公開10/10國慶日「免費入園」，...

西螺大橋下雪了！濁水溪甜根子草大爆發 空拍宛如銀白河流

鮮紅色鐵橋橫跨天際，橋下則是一望無際的銀白花海，這幅秋季限定大景就在雲林！西螺大橋下方的甜根子草近期迎來盛開，細長花穗被風吹起時，就像一層層白色浪花沿著濁水溪河床延伸。

下雨別再逛百貨！3 種室內活動推薦，攀岩、密室逃脫、金工都好玩

下雨天不想只能逛百貨、看電影，其實還有不少室內活動可以把雨天變成另一種玩法。想活動筋骨，可以到室內攀岩館挑戰體力與路線判斷；喜歡動腦解謎，不妨揪朋友挑戰密室逃脫，在有限時間內合作破解機關；如果想安排步調悠閒的約會，金工手作則能親手打造戒指、手環等專屬作品。七分之二的探索整理3種適合雨天安排的台北室內活動，從放電、燒腦到手作都有，下次遇到午後雷陣雨或整天下不停的大雨，也不用急著取消原本的出遊計畫！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。