搭好行，行好運！買台灣好行套票、送下一趟美好旅行

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署推出「台灣好行，送你下次美好旅行！」買「台灣好行」套票抽好禮活動，邀請旅客搭乘台灣好行、走訪全臺景點，現在出發旅行，還有機會把下一趟旅程的好禮一起帶回家！即日起至11/11止，只要購買「台灣好行」指定套票，就有機會抽中星級住宿、「台灣好行」套票、「Taiwan PASS」及數位商品卡等超過140個獎項好禮送給你。

▲搭乘「清境線」到清境農場睡一晚，觀賞觀山牧區星海拔1750公尺的星空山城。 圖：交通部觀光署／提供

今年「台灣好行」推出全臺超過100款主題套票，讓旅客能依照自己的喜好，選擇合適的主題玩法。

北臺灣有「黃金福隆線」－「山海漫遊套票」，推出結合山城美食、山海品茶、低碳慢旅等五款主題套票；中臺灣則有「日月潭、溪頭、清境」等套票，串聯美景、住宿、餐飲及五感體驗；南臺灣的「阿里山線」則推出結合觀音瀑布、太平雲梯、逐鹿部落及市區旅宿優惠多款套票，來趟療癒身心山林之旅；東部則有「安通好湯ｘ玉長豐濱線」1泊2食雙人套票，將溫泉、美食與山海景致一次串聯；離島地區也有專人導覽的「郵輪式公車」組合票券，「澎湖空港快線」則結合餐飲及伴手禮優惠。

「台灣好行」還特別推出「一票玩臺灣」套票集合網頁活動，讓你一站「找套票ｘ找景點ｘ 找玩法」，輕鬆出發！

▲「台灣好行，送你下次美好旅行」活動開跑。 圖：交通部觀光署／提供

▲「台灣好行，送你下次美好旅行」活動懶人包。 圖：交通部觀光署／提供

為鼓勵旅客善用結合交通與旅遊體驗的套票，凡購買結合「食、遊、購、娛」等多元體驗的指定套票參加活動，即可獲得1張抽獎券；購買「住ｘ行」套票則可獲得2張抽獎券，讓旅客一次把交通、住宿與旅行體驗安排好，還能增加抽獎機會。

本次活動分為兩階段抽獎，第一階段將抽出多款「台灣好行」主題套票，第二階段再加碼抽出萬元旅遊金、五星級飯店住宿、便利商店數位商品卡、阿里山茶農體驗及「Taiwan PASS」等豐富好禮。搭好行，玩得開心，下一趟旅行的驚喜也提前幫你準備好！欲參加活動者，可立即加入「台灣好行環島串遊」LINE 官方帳號，點選「我要抽獎」，依照指示上傳購票憑證，經審核通過後即可取得抽獎券。

觀光署表示，「台灣好行」持續以「安心感、簡約美、慢移動」為品牌核心，透過大眾運輸串聯地方景點與旅遊體驗，讓旅客不必自行開車，也能深入臺灣各地，輕鬆解決觀光旅遊的「最後一哩路」。此次推出買套票抽好禮活動，也希望鼓勵更多遊客以搭乘大眾運輸的方式旅行，從一趟旅程開始，發現更多臺灣的美好。更多「台灣好行」路線、主題套票及活動資訊，請至台灣好行官方網站查詢。

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