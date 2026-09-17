快tag恐龍迷！ 2026北海岸國際風箏節「尋龍記」9/19周末登場 空中侏儸紀、彩繪DIY、海味市集一日遊攻略

恐龍迷看過來！週末又有超強打卡新亮點可以衝。新北市石門區將在9月19日舉辦「2026新北市北海岸國際風箏節」，今年以「尋龍記」為核心主題，將整個白沙灣天空變成巨大無比的「空中恐龍樂園」，從早到晚都有精彩活動，快揪親朋好友一起衝一波！

北海岸國際風箏節，讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

亮點一：巨蛋破殼喚醒飛龍！8國頂尖風箏好手跨海爭艷

北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」。圖／石門區公所提供

最大的視覺焦點莫過於開幕儀式上的「破殼尋龍」，現場將打造巨型龍蛋裝置，象徵巨龍破殼甦醒，震撼揭開節慶序幕。今年由亞洲國際風箏聯合會統籌，特地集結了義大利、巴西、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、泰國、印尼等8國的國際飛行團隊，並邀請全台各地的專業風箏高手同場獻藝，保證讓人快門按不停！

北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」。圖／石門區公所提供

亮點二：天空地景都好拍！「風之彩境」打卡步道與多元舞台秀

陸地上的造景與節目也相當有看頭，在白沙灣遊客中心旁的草皮與木棧道周邊，特別策劃了「風之彩境」風動藝術地景，讓遊客沿著步道漫步時，能拍下海風吹拂裝置藝術的浪漫美照。此外，舞台區下午也規劃了性別平等劇場、親子馬戲、客家文化表演、音樂演奏、原住民文化及驚險刺激的特技雜耍，整天節目無冷場。

「尋龍記」讓藍天與海岸化身奇幻的「空中恐龍樂園」。圖／石門區公所提供

亮點三：大小朋友動手玩！彩繪DIY與職人放飛體驗

活動當天規劃了超受親子歡迎的「彩繪風箏DIY」，分別於上午11:00～12:00及下午14:30～15:30各舉辦一場，每場限額50名；另，於下午15:00～16:00則有專人指導的「民眾放飛體驗」，由專業風箏老師一步步傳授控線與迎風技巧，帶領大家享受讓風箏隨風高飛的成就感。

北海岸國際風箏節19日在白沙灣登場，主題是「尋龍記」。圖／石門區公所提供

現場設有至少25攤「石門農特產及文創市集」，匯聚石門在地美食與手作商品，還有每梯次限量30人的預約制生態小旅行，串聯白沙灣、富基漁港與出磺口農場。

值得一提的是，富基漁港海鮮餐廳提前於9月17日至9月19日推出「富基箏鮮滿額送好禮」暖場活動，只要在指定12家餐廳單筆消費滿1,000元，即可免費兌換活動限量紀念小風箏一份（每日數量有限，送完為止）。

圖／新北市觀光旅遊網

2026新北市北海岸國際風箏節「尋龍記」

．活動時間： 2026年9月19日（星期六）10:00 - 17:00

．活動地點： 新北市石門區白沙灣

．捷運免費接駁車：約每30分鐘一班（視當日人潮與車流機動調派）

去程（紅樹林捷運站 → 白沙灣）： 08:00 - 14:00

回程（白沙灣 → 紅樹林捷運站）： 14:00 - 18:00

區內巡迴接駁： 串聯白沙灣、富基漁港、老梅風箏會館及婚紗廣場等站點，方便免開車暢玩北海岸

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