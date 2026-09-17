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雄獅旅遊×國泰航空獨家快閃！香港來回888、日本6,888限量開搶

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日本為台灣人最愛的旅遊目的地，即將迎來賞楓及滑雪熱潮，雄獅攜國泰推限時搶購日本東京、大阪及名古屋來回6,888元機票。圖片來源｜雄獅旅遊
日本為台灣人最愛的旅遊目的地，即將迎來賞楓及滑雪熱潮，雄獅攜國泰推限時搶購日本東京、大阪及名古屋來回6,888元機票。圖片來源｜雄獅旅遊

根據觀光署統計，2026年1至7月出國人次達1,265萬人次，創下歷史新高，為滿足國人強勁的海外旅遊需求，雄獅旅遊攜手國泰航空，於9月16日起至22日重磅推出獨家限時優惠，全航線機票8折起，更祭出香港888元、日本6,888元及法蘭克福16,888元限量搶購。

香港以飛行時間短、米其林美饌及跨年煙火等年末節慶氛圍，成為上班族快閃度假首選，雄獅攜國泰推限時搶購香港888元來回機票。圖片來源｜雄獅旅遊
香港以飛行時間短、米其林美饌及跨年煙火等年末節慶氛圍，成為上班族快閃度假首選，雄獅攜國泰推限時搶購香港888元來回機票。圖片來源｜雄獅旅遊

另外還有購買機票加購高鐵8折與訂房折千元優惠、買長線機票滿額送行李箱、APP專屬折扣碼，以及信用卡折千元等多重限定好康，讓旅客提早規劃賞楓滑雪的秋冬假期。

雄獅旅遊觀察，國人出國型態已由「打卡觀光」轉向深度體驗「季節限定魅力」。秋冬即將來臨，香港以飛行時間短、米其林美饌及跨年煙火等年末節慶氛圍，成為上班族快閃度假首選；日本為台灣人最愛的旅遊目的地，更將迎來賞楓及滑雪熱潮。長線方面，以法蘭克福、巴黎及倫敦為代表的百年傳統聖誕市集，更是體驗歐洲冬季浪漫與童話氛圍的年度亮點。雄獅攜手國泰航空整合熱門航線資源，預計本次活動將帶動機票銷售較平日翻倍成長。

日本為台灣人最愛的旅遊目的地，即將迎來賞楓及滑雪熱潮，雄獅攜國泰推限時搶購日本東京、大阪及名古屋來回6,888元機票。圖片來源｜雄獅旅遊
日本為台灣人最愛的旅遊目的地，即將迎來賞楓及滑雪熱潮，雄獅攜國泰推限時搶購日本東京、大阪及名古屋來回6,888元機票。圖片來源｜雄獅旅遊
日本為台灣人最愛的旅遊目的地，即將迎來賞楓及滑雪熱潮，雄獅攜國泰推限時搶購日本東京、大阪及名古屋來回6,888元機票。圖片來源｜雄獅旅遊
日本為台灣人最愛的旅遊目的地，即將迎來賞楓及滑雪熱潮，雄獅攜國泰推限時搶購日本東京、大阪及名古屋來回6,888元機票。圖片來源｜雄獅旅遊

限量機票搶購將於9月16日至22日的平日下午2點，在雄獅旅遊官網與APP準時開跑。活動期間天天限量推出台北－香港來回含稅888元超狂優惠，特定日期更加碼推出東京、大阪、名古屋來回6,888元，以及德國法蘭克福來回16,888元等熱門航點限量搶購價。活動期間全航線機票8折起，週一、三、五雄獅會員APP發送限量專屬折扣碼，消費滿萬現折400元；週二、四刷台新信用卡購買國泰機票，滿2萬元即享現折1,000元優惠；雄獅新會員並下單國泰航空機票者，更有機會抽中2,000點雄獅幣。

雄獅攜國泰推歐洲熱門航點法蘭克福來回16,888元限時搶購，適合體驗歐洲冬季浪漫與童話氛圍。圖片來源｜雄獅旅遊
雄獅攜國泰推歐洲熱門航點法蘭克福來回16,888元限時搶購，適合體驗歐洲冬季浪漫與童話氛圍。圖片來源｜雄獅旅遊

除了機票折扣，活動期間購買國泰航空機票旅客，還可享有國際訂房滿萬折千元、出發前加購高鐵票享8折優惠；購買長線機票單筆訂單滿10萬元，加碼贈送20吋行李箱。

活動網頁：https://event.liontravel.com/zh-tw/cathaypacific/sale

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306388

國泰航空 高鐵 機票

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