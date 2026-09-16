「山谷音樂節」早鳥開跑！限量預約文化體驗與山谷限定套餐

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年11月，把一個週末留給山谷！由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦、「兒路創作藝術工寮」執行的「2026山谷音樂節《rmdax｜破曉》」，將於11/14-11/15在花蓮縣秀林鄉「銅門部落」登場，並於09/11起於「ACCUPASS 活動通」正式開放早鳥報名。

本次將一次開放五場「山谷藝術工作坊、六場「GAYA 生活體驗」及「山谷食 BALAY」三款山谷限定套餐限量預約，並同步推出早鳥及共乘優惠。除了來聽音樂、看藝術、逛市集，旅人也可以親手做工藝、跟著族人走進山林與部落，再坐下來吃一頓來自山谷的飯，自己組合一趟屬於自己的山谷旅程。

山谷音樂節早鳥開跑！限量預約文化體驗與山谷限定套餐【圖 / 旅奇傳媒】

五場山谷藝術工作坊 邊聽音樂、邊動手認識文化

11/14主活動日除了音樂演出、地景藝術及山谷藝術市集，現場也將推出五場「山谷藝術工作坊」，包括職人刨筷、薏苡串珠、銅門迷你刀、太魯閣藤編及 Tmmyan 傳統醃肉，由部落長者、青年、文化工作者及在地團隊帶領。

從一塊木頭、一顆薏苡、一條藤，到銅門的打刀文化與太魯閣族傳統飲食，每一場工作坊都從生活中熟悉的材料與技藝出發，讓旅人在音樂節裡不只是觀看，也能透過自己的雙手，更靠近地方的生活與文化。

▲靈蛋・交換：陶塑工作坊。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

▲痕跡・顯影：藍曬工作坊。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

第二天繼續往裡走 六場 GAYA 生活體驗深入部落與山林

11/15將旅程從主要活動場域帶進部落與山林，推出六場「GAYA 生活體驗」，包括 Pnspingan 牛骨配飾、水路踏查、獵路指引、靈蛋陶塑、藍曬及銅門走讀。

「GAYA」存在於太魯閣族的生活、文化規範，以及人與土地、山林之間的關係之中。六場體驗從工藝、山林路徑到聚落生活展開，邀請參與者跟著族人與創作者去走、去看、去做，在行走與交流之間，認識不同於一般觀光行程的銅門日常，也讓兩天的山谷音樂節有了更多深入地方的方式。

▲太魯閣藤編工藝體驗。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

山谷食 BALAY 讓真正的山谷滋味成為主角

今年同步開放預購的，還有全新餐食企劃「山谷食BALAY」。

「BALAY」帶有「真正、真實」的意涵，「食 BALAY」也巧妙呼應中文「食在／實在」及英文 Spotlight 的聲音。從「真正的味道」到「光下的主角」，延續《rmdax｜破曉》的光之意象，這一次也把目光留給山谷裡的食物－當光照進山谷，也讓真正的山谷滋味成為主角。

「山谷食 BALAY」以當季野菜、在地食材與部落風味出發，推出山谷馬告炙燒豚、鹽焗香料舒肥雞、山林時蔬野菜3款山谷限定套餐，採限量預購。讓一份餐點不只是活動中的一餐，也能從食材與料理開始，認識山谷裡的生活與飲食文化。

9/11起 ACCUPASS 開放報名 早鳥再享共乘優惠

想參加體驗的民眾，自09/11 12:00起至「ACCUPASS 活動通」選擇「山谷藝術工作坊」、「GAYA 生活體驗」及「山谷限定套餐」，早鳥優惠至10/23止。各體驗依內容設有不同梯次與名額，採限量預約，額滿為止。

今年活動也與「共乘花東 HuaDong Rideshare」合作，讓沒有自行開車的旅人也能更方便前往「銅門」。於「ACCUPASS」單筆消費每滿500元，即可獲得1組200元共乘折抵優惠碼；活動期間前往指定活動地點，另有單趟100元共乘折抵。相關使用方式及注意事項將於活動官網及報名頁面公布。

兩天留在山谷 用自己的方式走進銅門

「2026山谷音樂節《rmdax｜破曉》」將音樂、地景藝術、文化體驗、市集與地方飲食串成兩天的山谷旅程。11/14從午後的音樂演出、藝術工作坊、山谷藝術市集一路延續至夜間山谷舞台；11/15再透過 GAYA 生活體驗，走進部落與山林。

可以來聽一場音樂、做一件作品，也可以走一條山路、吃一頓山谷限定餐，或乾脆留下兩天，慢慢認識銅門；邀請旅人提前安排今年秋天的山谷旅程。

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