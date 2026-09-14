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長者現省130元！台版兼六園「成美文化園」秋日樂活季登場 中秋連假「免費玩博餅、逛特色市集」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／成美文化園提供
圖／成美文化園提供

入園現省130元！台版兼六園「成美文化園」迎來2026秋日樂活季，邀請長者入園欣賞日式禪風庭園與松柏景觀；還有市集、綠豆糕DIY等中秋活動，一路精彩到月底。

圖／成美文化園提供
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位於彰化永靖的當代台灣名園「成美文化園」2026秋日樂活季開跑，推出一系列精彩活動。首先，入園門票方面，即日起至10/31，65歲以上長者憑本人證件即享150元入園優惠，現省130元。

圖／成美文化園提供
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圖／成美文化園提供
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接著，則有9月每週六、日及國定假日「中秋博餅骰子遊戲」，憑當日票根即可免費參加乙次，透過擲六顆骰子決定獎項，並以古代科舉功名命名，如秀才、舉人、進士、探花、榜眼、狀元，象徵吉祥如意、步步高升，為中秋佳節增添趣味與歡樂氣氛（贈品數量有限，贈完為止）。

圖／成美文化園提供
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而「中秋綠豆糕DIY體驗」則在9/25舉辦，需提前私訊官方FB報名，能親手製作經典中式點心，體驗傳統糕點文化。詳情請見官網

圖／成美文化園提供
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9/25至9/28中秋連假期間，「中秋秋收農民市集」於活動期間每日10:00-16:00在幸福大道登場，集結在地農特產品、特色伴手禮及各式手作好物，在品味當季特色的同時也能支持在地農業，感受秋收的喜悅與熱鬧。

圖／成美文化園提供
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成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路2段60號

營業時間：9:00-17:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/cmcp2022

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