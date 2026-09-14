長者現省130元！台版兼六園「成美文化園」秋日樂活季登場 中秋連假「免費玩博餅、逛特色市集」

【旅奇傳媒/編輯部報導】對於某些目的地來說，只去一次根本不夠。數位旅遊平台 Agoda 發布2026年「重遊旅客排行榜」，分析今年上半年的預訂數據，東京連續第二年保持榜首位置，其次是沖繩。此外韓國目的地在台灣重遊旅客中越來越受歡迎，其中釜山從第六名上升至第三名，濟州則是首次進入前十名。Agoda 最新數據顯示，熟悉日本和韓國的台灣旅客正將重遊版圖延伸至更多城市與地方目的地。 韓國重遊熱度升溫，釜山躍升三個名次，濟州首度擠進前十 Agoda 數據顯示，2026年上半年台灣旅客最常重遊的前十大國際目的地依序為東京、沖繩、釜山、首爾、曼谷、大阪、福岡、札幌、香港和濟州。與2025年相比，前十名中的韓國目的地數量從兩個（首爾和釜山）增加到今年的三個（新增濟州）。值得注意的是，釜山今年排名超越首爾，顯示釜山對台灣重遊旅客的吸引力持續提升。 釜山作為重遊目的地受歡迎程度的上升，也與台灣旅客赴釜山人次的成長相呼應。根據釜山廣域市政府的統計數據，2026年上半年約有47.8萬名台灣旅客造訪釜山，同比增長54%，使台灣成為釜山最大的國際客源市場。直飛航班選擇也持續增加，星宇航空從今年6月起開通了台北與釜

2026-09-14 08:00