設鬧鐘搶10元出國！ 9/14開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店也只要10元

小資族快看！ 下半年不用再為旅費縮衣節食，易遊網自9月14日至9月23日推出為期10天的「好$10光旅遊節」，破天荒祭出10元日韓機票、全台24間五星飯店10元入住、星級Buffet餐券銅板價，更攜手星宇航空獻上全航線77折起獨家優惠，快設鬧鐘準備開搶！

平日中午12點開放激殺爆品限量搶：包括東京和釜山機票10元。圖／易遊網提供

每個平日中午12點，準時釋出限量銅板商品與高額折扣。尤其是機票部分，9月14日首波強打「10元飛東京機票」，9月22日則端出「10元飛釜山機票」；除了機票，9月18日開賣10元三麗鷗萌旅號列車套票，9月21日提供玉山易遊卡友專屬的10元老爺酒店聯合餐券，9月23日更有限量10元君悅凱菲屋下午茶餐券與日本5天網卡。

平日中午12點開放激殺爆品限量搶：包括東京和釜山機票10元。圖／易遊網提供

同步發放多項旅遊神券，包含9月15日祭出國外跟團萬元折扣碼、郵輪2,000元折扣碼，以及9月16日機加酒折3,000元、9月17日海外飯店折3,000元，搶到現省大筆開銷。

易遊網「好$10光旅遊節」好康攻略圖。圖／易遊網提供

獨家星宇全航線77折起，沖繩來回機票含稅僅7,458元。圖／易遊網提供

星宇航空機票還有額外加碼時段，9月16日上午11點開搶「星宇沖繩機票一口價1,010元」，9月23日上午11點開賣「星宇布拉格機票一口價10,010元」，想直飛歐洲或海島快閃，記得把這兩天的上午11點列入備忘錄。

●平日下午1點APP專屬：全台24間星級飯店「10元銅板價」入住

國旅住宿10元！24間星級飯店銅板價必搶含「台北漢來大飯店」、「蘭陽烏石港海景酒店」等。圖／台北漢來大飯店

國旅愛好者記得於平日下午1點易遊網APP開搶「國內訂房10元一口價」，總計24間人氣飯店輪番登場，包括台北漢來大飯店、墾丁凱撒大飯店、台北亞都麗緻大飯店、高雄福華大飯店與嘉義耐斯王子大飯店；偏好泡湯與海景放鬆的旅人，搶訂知本金聯世紀酒店、蘭陽烏石港海景酒店及台中清新溫泉飯店，一枚10元硬幣就能奢華過夜。

●星宇全航線77折起 日航含2件行李飛沖繩7,458元起

沒搶到10元機票也不必灰心，自9月16日起星宇航空祭出全航線77折起獨家下殺：

獨家星宇全航線77折起，胡志明市來回含稅8,696元起。圖／易遊網提供

．東南亞航點：胡志明市來回含稅8,696元起、曼谷來回含稅9,116元起。

．熱門度假航線：台中出發名古屋來回含稅12,452元起、峇里島來回含稅13,570元起、洛杉磯來回含稅24,990元起。

．其他航空亮點：日本航空（JAL）日本線8折起，沖繩來回含稅7,458元起且包含2件託運行李；廉航小資首選則有酷航飛北海道，單程未稅4,299元起。

●國旅訂房疊加補助省4,700元 環島之星、澎湖自由行下殺

「環島之星 三麗鷗萌旅號」送住宿「台南．煙波大飯店」，每人2,900元起。圖／易遊網提供

國旅住宿領取站內最高1,000元折價券，搭配政府國旅補助最高3,700元，整筆訂單最高現省4,700元。只要在活動期間透過APP預訂並於10月11日前入住，不限金額皆可抽「2026台灣最美飯店」住宿券，包含礁溪寒沐酒店、八里福朋喜來登酒店等名單。

推薦搭乘「環島之星三麗鷗萌旅號」入住台南煙波大飯店，2天1夜每人只要2,900元起；「澎湖機加酒自由行3天」入住澎湖福朋喜來登或澎澄飯店，搭配國旅補助後每人4,990元起，加碼平日續住升等海景房、附贈早餐與機場接駁。

此外，全站下單滿萬元還有機會抽中「整筆訂單只要10元」，APP下單不限金額再抽萬元旅遊金。

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