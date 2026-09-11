台北101煙火第一排跨年開搶！「台北艾麗」房價出爐 海陸自助餐、酒水暢飲一路玩到2027
想在台北101煙火最佳視角迎接2027年，現在就能先卡位！台北艾麗希爾頓格芮精選酒店宣布推出2027跨年住房方案，12月31日以「DANCING QUEEN」為主題打造倒數派對，從跨年自助晚餐、各式酒水到現場音樂與表演一路延續至午夜，讓旅客不用外出人擠人，也能在飯店內迎接新年。
跨年夜活動以Disco風格為主軸，現場安排Live Music、表演及倒數環節，餐飲則準備海陸自助晚餐，搭配法式香檳、熱紅酒及烈酒等飲品暢飲。住房專案同步包含雙人跨年派對入場資格、12月31日晚間雙人自助晚餐，以及住宿期間每日雙人早餐，適合想把「吃飯、派對、看煙火、住宿」一次安排好的旅客。
住房部分採3天2夜形式，入住時間為2026年12月31日、退房日為2027年1月2日。其中可欣賞台北101煙火的「景隅豪華客房」，專案價5萬2000元＋15.5%起；選擇城市景觀的「豪華客房」則為4萬3000元＋15.5%起。若想升級跨年晚餐主餐，也可另加價每人3,600元＋10%，享用Surf & Turf。
飯店提醒，跨年住房方案完成訂房後須全額預付，且無法修改、取消或退款；每房可享1台車免費停車，但停車位有限，無法提前預約。目前方案已開放預訂，想在台北101煙火景觀中倒數迎接2027年，可趁早安排跨年住宿。
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