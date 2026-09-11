秋日浪漫「九月雪花海」！ 大溪中庄韭菜花季限時9天登場 免費借單車慢遊、串聯5大韭菜花田美翻
純白「九月雪」洗版社群！一年一度的「2026桃園大溪中庄韭菜花季」將於9月12日至9月20日限時 9 天登場。今年以「韭藏樂活」為主題，打造集點闖關、研發美食品嚐、食農手作與免費單車漫遊，快趁周末衝一波！
作為全台最大的韭菜產區之一，桃園大溪每到 9 月便迎來韭菜花盛開期。今年花季重點串聯中庄周邊五大韭菜花田，一朵朵細緻雪白的花苞鋪滿田埂，純淨景象美得令人屏息。遊客除了置身花海拍攝夢幻大片，還能順遊造型優雅的中庄吊橋、水波粼粼的中庄調整池以及吸睛的花田裝置藝術，隨手一拍都是明信片等級美景！
今年花季不僅好看更「好吃」，現場推出趣味的「六六集點趣」闖關任務，只要走訪指定花田集滿 6 點，就能兌換「韭菜嚐鮮券」，前往唐山嬤主會場品嚐今年最新研發的韭菜特色點心與料理，完成問卷投票還有機會抽中「韭鄉宴幸運席位」。此外，完成指定活動流程還能領取限量參加獎「韭菜杯杯」，免費將一把鮮甜的中庄產地韭菜直接帶回家加菜。
為了讓遊客輕鬆賞景不走馬看花，主辦單位在活動期間貼心規劃了「免費接駁拉拉車」，往返於報到處與唐山嬤活動主會場之間，省去徒步曝曬的奔波。現場主會場更同步提供「免費單車租借」服務，民眾可跨上鐵馬沿著鄉間小徑隨意漫遊。
花季期間精選五大在地特色農場推出限量食農教育與農事 DIY 體驗，能親手接觸泥土、認識農作生長。
本次花季全區採免費參觀，但因部分韭菜花田屬於私人農地，部分區域入園需現場酌收每人 50 元清潔費。提醒大家拍照時務必走在田埂上，切勿踏入花田踩踏幼苗或任意折摘，共同守護農民辛苦耕耘的成果。
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