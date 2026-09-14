台灣人去韓國玩不膩！重遊熱潮持續升溫 釜山躍升第3、濟州島首度前進Top 10

【旅奇傳媒/編輯部報導】對於某些目的地來說，只去一次根本不夠。數位旅遊平台 Agoda 發布2026年「重遊旅客排行榜」，分析今年上半年的預訂數據，東京連續第二年保持榜首位置，其次是沖繩。此外韓國目的地在台灣重遊旅客中越來越受歡迎，其中釜山從第六名上升至第三名，濟州則是首次進入前十名。Agoda 最新數據顯示，熟悉日本和韓國的台灣旅客正將重遊版圖延伸至更多城市與地方目的地。

韓國重遊熱度升溫，釜山躍升三個名次，濟州首度擠進前十

Agoda 數據顯示，2026年上半年台灣旅客最常重遊的前十大國際目的地依序為東京、沖繩、釜山、首爾、曼谷、大阪、福岡、札幌、香港和濟州。與2025年相比，前十名中的韓國目的地數量從兩個（首爾和釜山）增加到今年的三個（新增濟州）。值得注意的是，釜山今年排名超越首爾，顯示釜山對台灣重遊旅客的吸引力持續提升。

釜山作為重遊目的地受歡迎程度的上升，也與台灣旅客赴釜山人次的成長相呼應。根據釜山廣域市政府的統計數據，2026年上半年約有47.8萬名台灣旅客造訪釜山，同比增長54%，使台灣成為釜山最大的國際客源市場。直飛航班選擇也持續增加，星宇航空從今年6月起開通了台北與釜山之間的每日直飛航班，以及台中與釜山之間的每週三班航班，為台灣旅客提供更多前往釜山的選擇。

除了交通便利性提升，釜山還為旅客提供了許多返回的理由。從「海雲台」和「廣安里」的海岸風光，到美食、購物、夜間觀光和 K-pop 活動，這座城市全年提供不同的體驗。2026年上半年，釜山舉辦了一系列活動，包括大型演唱會、釜山港節、One Asia Festival 以及廣安里M無人機燈光秀，突顯了大型活動在吸引國際旅客造訪該城市中扮演著越來越重要的角色。

海島魅力也讓旅客一去再去！濟州首次進入前十名

另一個值得關注的韓國目的地是濟州，它今年首次進入台灣旅客最常重遊的前十大國際目的地。不同於首爾的都會購物體驗與釜山結合城市、海岸的多元魅力，濟州以火山地貌、海岸風光、自然步道與在地美食聞名，適合自駕旅行、戶外探索與慢步調度假，也替熟悉韓國主要城市的旅客提供另一種探索韓國的方式。

▲濟州島以自然景觀與海島魅力吸引旅客重遊，今年首度進入台灣旅客最愛重遊海外目的地 Top 10。 圖：Agoda／提供

台灣和濟州之間的直飛航班選擇也很多元。「台北－濟州」航線目前由包括台灣虎航、德威航空、真航空和易斯達航空在內的航空公司營運，飛行時間約為兩小時，使濟州成為短程海外旅遊的便利選擇。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「從釜山在排名中的上升，到濟州作為最常重遊的目的地首次進入前十名，我們看到台灣旅客正在從單純『去過韓國』轉變為與他們喜愛的目的地建立更深厚的關係。港口城市、海島度假和在地文化所提供的獨特體驗，正在給予重遊旅客返回的新理由。Agoda期待透過我們整合機票、住宿與活動體驗的一站式平台，讓台灣旅客更容易發現更多他們喜愛的地方。」

無論旅客是再次造訪熟悉的旅遊城市，還是發現他們的下一個值得重訪的目的地，Agoda 在全球提供超過 600 萬間度假住宿、超過 13 萬條航班路線以及超過 30 萬種活動體驗，使旅客能夠透過 Agoda 的網站或手機 App 無縫地規劃他們的下一趟旅程。

※ 以上數據來源：根據Agoda2026 年上半年預訂數據。

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