快訊

正宮氣場全開！女球友風波後首公開現身 曾馨瑩「身旁男伴不是郭台銘」

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

中秋連假一日遊攻略！ 嘉義海線「199烤蚵吃到飽+無人島探險」 12處打卡點集章送「蚵寶寶」盲盒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

中秋烤肉新玩法！ 嘉義縣文觀局在中秋前夕端出超狂「海線尋鮮」提案，集結東石肥美鮮蚵、布袋生猛海產與一系列濱海打卡美景，自9月11日起更同步祭出集章抽超萌「蚵寶寶」活動 ，還能把超Q盲盒帶回家。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章<a href='/search/tagging/1013/一日遊' rel='一日遊' data-rel='/1013/89416' class='tag'><strong>一日遊</strong></a>。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

東石199烤蚵吃到飽、布袋漁市搶鮮貨

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

來到產地絕對要大飽口福。東石近期最夯的「199元烤蚵吃到飽」，肥嫩帶殼鮮蚵上網猛烤，滿滿海味讓饕客大呼過癮。

想替中秋烤肉加菜，絕不能錯過布袋觀光漁市，現撈鮮魚、活跳大蝦與肥美螃蟹應有盡有，輕鬆採買最頂級的痛風宴食材。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

絕美天空之鏡、無人島秘境探險一次玩

跟著秘境打卡去！除了經典的高跟鞋教堂，退潮限定的「白水湖壽島」與好美里沙灘的「台版天空之鏡」都是網美必拍熱點。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

想深度體驗的旅客，還能搭乘觀光船登上無人島，踩踏療癒的蛋糕沙灘、體驗耙文蛤與追和尚蟹的討海日常。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

限時集章開跑！加LINE打卡把超萌「蚵寶寶」抽回家

為了讓旅程更添趣味，嘉義縣自9月11日起至10月31日推出「嘉義海線・尋鮮旅章」線上活動。遊客只要加入 慢遊嘉義 官方LINE，走訪東石、布袋等指定景點(如下)，完成任 1 處集章，就能獲得超萌「蚵寶寶盲盒」電子抽獎券一張。

主辦單位將於11月3日抽出幸運得主，趁著中秋涼爽秋風，揪親朋好友來一趟既飽口福又療癒的海線小旅行！

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

📍東石打卡點：白水湖、外傘頂洲、向禾休閒漁場、余順豐花生觀光工廠、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地森林園區、鰲鼓濕地生態展示館

📍布袋打卡點：布袋觀光魚市、布袋海景公園(高跟鞋教堂)、布袋小確幸沙灘、好美里沙灘、好美里3D海洋世界戶外美術館

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供
慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

一日遊 吃到飽 嘉義旅遊 東石漁港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

台北101煙火第一排跨年開搶！「台北艾麗」房價出爐　海陸自助餐、酒水暢飲一路玩到2027

台北艾麗推出2027跨年住房方案，5.2萬元＋15.5%起享101煙火景觀、海陸自助餐與酒水暢飲，入住可一路玩到新年。

中秋連假一日遊攻略！ 嘉義海線「199烤蚵吃到飽+無人島探險」 12處打卡點集章送「蚵寶寶」盲盒

嘉義縣推出「海線尋鮮」一日遊，主打199元烤蚵吃到飽、無人島探險；9月11日至10月31日集章抽蚵寶寶盲盒。

秋日浪漫「九月雪花海」！ 大溪中庄韭菜花季限時9天登場 免費借單車慢遊、串聯5大韭菜花田美翻

2026桃園大溪中庄韭菜花季9月12日至20日登場，串聯五大花田，提供集點換美食、免費接駁與單車漫遊。

首創「eSIM錢包」新功能！流量可保存、跨國接著用、還能分享 天天限量搶50元吃到飽

【旅奇傳媒/編輯部報導】出國買 eSIM，最難預估的往往不是會不會用到網路，而是「到底會用多少流量」。行程臨時改變、飯店提供 Wi-Fi、App 使用量超出預期，都可能讓旅客買了流量卻沒用完。Klook 今年針對台灣、韓國及澳洲旅客進行焦點團體研究 發現，旅客對於購買後未使用完畢、最終到期的流量容易產生浪費感，同時也希望能更清楚掌握剩餘流量及使用狀況。 回應旅客對流量使用彈性的需求，Klook 成為首家推出「eSIM 錢包」功能的旅遊平台，使用「Klook eSIM」的剩餘流量可以保存至下一趟旅程接著用、不同國家也能用，甚至可以分享給親朋好友，讓旅客沒用完的流量，也不必跟著旅程一起結束！歡慶新功能上線，推出限時優惠，即日起至09/17，每日11:00限量開搶50元eSIM吃到飽！ 剩餘流量無痛留到下一趟　這次日本，下次韓國也能用 根據 Klook 調查，旅客在購買 eSIM 時，通常依據旅程天數及預估使用量選擇方案，但實際旅行過程中除了導航、通訊、付款等基本需求，也會使用影音、社群等，往往面臨難以精確掌握實際用量、擔心浪費流量的困擾。 此次推出的「eSIM 錢包」功能將進一步提升流量

日月潭護欄「長出」腳架…花火季卡位亂象現形 日管處下午4時清場

日月潭花火季將於12日登場，熱門賞花火位置近期陸續出現腳架、椅子及私人物品提前「卡位」情形，日月潭國家風景區管理處已提前啟動管制，從10日起每天下午4時清除無人在場的占位物品；人在現場經勸導仍不改善，將依觀光發展條例裁處。

華信航空首度推出台東-澎湖直航包機

華信航空為促進東部地區旅遊發展，讓台東與澎湖兩地往來更加便利，首度攜手華府旅行社推出台東-澎湖直航包機，於11日啟航。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。