中秋連假一日遊攻略！ 嘉義海線「199烤蚵吃到飽+無人島探險」 12處打卡點集章送「蚵寶寶」盲盒

中秋烤肉新玩法！ 嘉義縣文觀局在中秋前夕端出超狂「海線尋鮮」提案，集結東石肥美鮮蚵、布袋生猛海產與一系列濱海打卡美景，自9月11日起更同步祭出集章抽超萌「蚵寶寶」活動 ，還能把超Q盲盒帶回家。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

東石199烤蚵吃到飽、布袋漁市搶鮮貨

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

來到產地絕對要大飽口福。東石近期最夯的「199元烤蚵吃到飽」，肥嫩帶殼鮮蚵上網猛烤，滿滿海味讓饕客大呼過癮。

想替中秋烤肉加菜，絕不能錯過布袋觀光漁市，現撈鮮魚、活跳大蝦與肥美螃蟹應有盡有，輕鬆採買最頂級的痛風宴食材。

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絕美天空之鏡、無人島秘境探險一次玩

跟著秘境打卡去！除了經典的高跟鞋教堂，退潮限定的「白水湖壽島」與好美里沙灘的「台版天空之鏡」都是網美必拍熱點。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

想深度體驗的旅客，還能搭乘觀光船登上無人島，踩踏療癒的蛋糕沙灘、體驗耙文蛤與追和尚蟹的討海日常。

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

限時集章開跑！加LINE打卡把超萌「蚵寶寶」抽回家

為了讓旅程更添趣味，嘉義縣自9月11日起至10月31日推出「嘉義海線・尋鮮旅章」線上活動。遊客只要加入 慢遊嘉義 官方LINE，走訪東石、布袋等指定景點(如下)，完成任 1 處集章，就能獲得超萌「蚵寶寶盲盒」電子抽獎券一張。

主辦單位將於11月3日抽出幸運得主，趁著中秋涼爽秋風，揪親朋好友來一趟既飽口福又療癒的海線小旅行！

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

📍東石打卡點：白水湖、外傘頂洲、向禾休閒漁場、余順豐花生觀光工廠、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地森林園區、鰲鼓濕地生態展示館

📍布袋打卡點：布袋觀光魚市、布袋海景公園(高跟鞋教堂)、布袋小確幸沙灘、好美里沙灘、好美里3D海洋世界戶外美術館

慢遊嘉義海線・尋鮮旅章一日遊。圖／嘉義縣政府提供

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