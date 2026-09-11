首創「eSIM錢包」新功能！流量可保存、跨國接著用、還能分享 天天限量搶50元吃到飽

【旅奇傳媒/編輯部報導】出國買 eSIM，最難預估的往往不是會不會用到網路，而是「到底會用多少流量」。行程臨時改變、飯店提供 Wi-Fi、App 使用量超出預期，都可能讓旅客買了流量卻沒用完。Klook 今年針對台灣、韓國及澳洲旅客進行焦點團體研究 發現，旅客對於購買後未使用完畢、最終到期的流量容易產生浪費感，同時也希望能更清楚掌握剩餘流量及使用狀況。

▲「eSIM錢包」可讓旅客保存流量於不同國家接著用（圖為日本北海道賞楓一日遊）。 圖：Klook／提供

回應旅客對流量使用彈性的需求，Klook 成為首家推出「eSIM 錢包」功能的旅遊平台，使用「Klook eSIM」的剩餘流量可以保存至下一趟旅程接著用、不同國家也能用，甚至可以分享給親朋好友，讓旅客沒用完的流量，也不必跟著旅程一起結束！歡慶新功能上線，推出限時優惠，即日起至09/17，每日11:00限量開搶50元eSIM吃到飽！

剩餘流量無痛留到下一趟 這次日本，下次韓國也能用

根據 Klook 調查，旅客在購買 eSIM 時，通常依據旅程天數及預估使用量選擇方案，但實際旅行過程中除了導航、通訊、付款等基本需求，也會使用影音、社群等，往往面臨難以精確掌握實際用量、擔心浪費流量的困擾。

此次推出的「eSIM 錢包」功能將進一步提升流量使用彈性，讓旅客將剩餘流量保存至個人的「錢包」，於下一趟旅程接續用；更便利的是，「eSIM 錢包」支援不同國家間的使用，例如這次去日本剩下的流量，下一趟去韓國、泰國或其他目的地時，也能依適用方案規則繼續使用，降低因單次旅程結束而產生的流量浪費。

▲可以輕鬆查看上一趟旅程剩餘多少「Klook eSIM」流量、進行折抵，也可選擇分享給親友。 圖：Klook／提供

自己用不到沒關係 也能當禮物送親友

除了延續至未來旅程，若短期內沒有下一趟旅行，剩餘流量亦可分享給即將出國的家人、朋友或旅伴。旅客可透過「Klook 」App進入「eSIM 錢包」，產生專屬分享連結，並透過 LINE 或其他社群軟體當成禮物輕鬆進行分享贈送，讓原本可能閒置的剩餘流量發揮價值。

Klook 表示，「eSIM 錢包」是持續從旅客實際旅行情境出發、優化旅遊產品與服務的一環。從行前選購、旅途中使用，到旅程結束後的剩餘流量，Klook 持續透過產品創新，讓旅客的行動網路體驗更簡單、更有彈性。

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