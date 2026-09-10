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快充七世福報！9／27世界觀光日「故宮南北院免費參觀」 南院加碼教師節憑證也免錢

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自國立故宮博物院粉專及故宮南院提供
圖／摘自國立故宮博物院粉專及故宮南院提供

故宮9月「免費參觀日」！故宮南北院均在每年部分節日開放免費參觀，這個月將迎來9/27「世界觀光日」，而南部院區再加碼9/28教師節「憑證免費」。

圖／摘自國立故宮博物院粉專
圖／摘自國立故宮博物院粉專

抄筆記！繼5/18國際博物館日後，故宮北部院區第一展覽館、南部院區都將在9/27世界觀光日再度開放免費入館，邀請民眾一同走進歷史與文物的時光隧道。

而南部院區再多加碼一日免票，9/28教師節當日，大專院校、高級中等以下學校、幼兒園教師、退休教師及教保員等出示教師憑證即可免費參觀。

圖／故宮南院提供
圖／故宮南院提供

展覽部分，故宮北院第一展覽館《龍藏經》特展同樣可以免費參觀，因有「只要親眼看過《龍藏經》，就能獲得七世福報」傳說而爆紅，因此人潮眾多將進行人流管制，請提前於線上預約入場時段；而南部院區則推薦人氣國寶展《天團降臨：藝術中的仙佛組合》，展出以繪畫、竹、漆藝、牙雕、瓷、玉等多元媒材的神仙群像，豐富觀眾的視覺體驗，並能探索承載信仰與祝願的天團「出道」歷程。

故宮北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，近日受到各界熱烈關注。圖／故宮提供
故宮北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展，近日受到各界熱烈關注。圖／故宮提供

故宮南院《天團降臨：藝術中的仙佛組合》展出重要古物清乾隆〈洋彩開光十八羅漢膽瓶〉，於器腹以琺瑯料繪製18羅漢圖，展現乾隆朝彩瓷華美的裝飾特色。圖／故宮南院提供
故宮南院《天團降臨：藝術中的仙佛組合》展出重要古物清乾隆〈洋彩開光十八羅漢膽瓶〉，於器腹以琺瑯料繪製18羅漢圖，展現乾隆朝彩瓷華美的裝飾特色。圖／故宮南院提供

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