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杉林溪秋季美景「療癒波波草」漸漸轉紅了！ 最佳觀賞至11月、住2晚最高省2000元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／愛上杉林溪官網、FB粉專
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高山避暑勝地正換上秋裝！ 杉林溪森林生態渡假園區的人氣「波波草」，已從翠綠的「抹茶小丸子」邁入轉紅換色期，交織出夢幻漸層地景。

杉林溪森林生態渡假園區近年擴大栽植上萬株「波波草」（掃帚草），集中於生態花園至銀杏湖沿線。隨著日夜溫差加大，原本翠綠的草球正逐漸泛黃、轉紅，即日起至11月上旬為最佳觀賞期！

圖／愛上杉林溪官網、FB粉專
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杉林溪園區位處海拔1600公尺以上，終年雲霧繚繞，漫步於高聳的柳杉林步道，不僅能享受清涼舒爽的森林浴，還能尋訪松瀧瀑布與青龍瀑布的壯麗水景，生態景觀極為豐富。

留宿旅客每晚皆可免費參與星空導覽與天文望遠鏡體驗；10月至11月更將迎來楓紅與水杉接棒變色。

圖／愛上杉林溪官網、FB粉專
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想要安排深度山林漫遊的旅客，園區目前配合國旅補助方案，平日住宿三天兩夜最高可折抵2,000元（住宿第一晚補助800元、第二晚再補助1,200元，名額有限）。建議出發前留意山區日夜溫差大，記得攜帶保暖薄外套，輕鬆享受這趟結合視覺享受與森林療癒的初秋之旅。

圖／愛上杉林溪官網、FB粉專
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杉林溪森林生態渡假園區

．地址：南投縣竹山鎮大鞍里溪山路6號

．電話：049 261 1217

．營業時間：每天07:00~21:00

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