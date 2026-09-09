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免飛日韓也能追「粉紅花海」！粉紅愛情草浪漫回歸　「全新追花景點」即將開園

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@bruce570318授權（Model IG@190802mandy）
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不用飛日韓了！以「粉紅風暴」著名的夢幻花海粉黛亂子草」即將歸來，新秘境位在苗栗三灣，將於本月試營運，令不少追花人直呼「粉紅草復活了」、「哇是新景點啊」。

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「粉黛亂子草」曾在台掀起打卡風潮，但因具高入侵風險而在2021年被主管機關強制剷除。暌違5年，最新傳出消息引發討論，位於苗栗「三灣粉愛花草園」將於本月開園，以「粉黛亂子草」花海為主軸，待正式開園後勢必吸引大批人潮朝聖。

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IGer Bruce Hsu受園方邀請，搶先走訪後分享現場照片，同時提供獨家消息，園區將在9/11試營運、9/21正式開園（實際需以園方公告為準），入園清潔費100元。

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需注意的是，「三灣粉愛花草園」目前已有Google地圖地標，但官方粉專與社群帳號尚未建置，如欲前往或有其他參觀疑問請致電園方。

圖／IG@bruce570318授權
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三灣粉愛花草園

開幕日：9/11起試營運、9/21正式開園（實際依園方公告為準）

地址：苗栗縣三灣鄉內灣村龍崀頂1鄰3號

Google地標：https://reurl.cc/6XbyVr

營業時間：8:00-18:00

入園清潔費：100元/人

電話：0910 528 285

備註：目前暫無園方粉專，建議致電詢問參觀事宜；受天氣影響，花況依現場為準

圖／IG@bruce570318授權
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