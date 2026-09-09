免飛日韓也能追「粉紅花海」！粉紅愛情草浪漫回歸 「全新追花景點」即將開園
不用飛日韓了！以「粉紅風暴」著名的夢幻花海「粉黛亂子草」即將歸來，新秘境位在苗栗三灣，將於本月試營運，令不少追花人直呼「粉紅草復活了」、「哇是新景點啊」。
「粉黛亂子草」曾在台掀起打卡風潮，但因具高入侵風險而在2021年被主管機關強制剷除。暌違5年，最新傳出消息引發討論，位於苗栗「三灣粉愛花草園」將於本月開園，以「粉黛亂子草」花海為主軸，待正式開園後勢必吸引大批人潮朝聖。
IGer Bruce Hsu受園方邀請，搶先走訪後分享現場照片，同時提供獨家消息，園區將在9/11試營運、9/21正式開園（實際需以園方公告為準），入園清潔費100元。
需注意的是，「三灣粉愛花草園」目前已有Google地圖地標，但官方粉專與社群帳號尚未建置，如欲前往或有其他參觀疑問請致電園方。
三灣粉愛花草園
開幕日：9/11起試營運、9/21正式開園（實際依園方公告為準）
地址：苗栗縣三灣鄉內灣村龍崀頂1鄰3號
Google地標：https://reurl.cc/6XbyVr
營業時間：8:00-18:00
入園清潔費：100元/人
電話：0910 528 285
備註：目前暫無園方粉專，建議致電詢問參觀事宜；受天氣影響，花況依現場為準
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。