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一年只開一晚！ 苗栗苑裡「鬼門關夜市」9/10快閃 400攤封街、2000顆燈籠亮到10月
一年就等這一夜！被譽為「台版神隱少女市集」的苗栗苑裡「鬼門關夜市」，將於9月10日（農曆7月29日）震撼回歸，於苑裡火車站周邊大動作封街登場，超過400家特色小吃、好玩好買攤位封街進駐！
早年苑裡公有零售市場的攤商，在整個農曆七月都忙著替鎮民與各大商號備辦普渡供品，直到鬼門關前夕才終於有空張羅自家的普渡祭祀。眾攤販在農曆7月29日合辦聯合普渡、虔誠祈福，熱絡氛圍隨後吸引四方流動攤車共襄盛舉，走過半世紀歲月，逐漸演變成如今單日吸萬人湧入的指標性「市場普大夜市」。
今年的夜市造景更具看頭！苑裡鎮公所燈飾藝術串聯鎮內樂齡中心、幼兒園與社區關懷據點共同手繪，打造逾2000顆彩繪燈籠，於火車站前與天下路架起夢幻的高空燈海天幕，燈飾展期也將一路延長至10月11日。
因應龐大人流，苑裡鎮公所宣布9月10日中午12點起實施全區封街管制，管制路段涵蓋火車站前為公路、天下路、成功路及信義路等核心街廓，路權核准至隔日凌晨3點。
台鐵當日特別針對海線2528、2531、2532等共15個班次加掛車廂載客，出站即可抵達會場；自行開車的民眾則建議將車輛停放大興路、忠信路、慈和街白線區或建國免費停車場。
苗栗縣環保局於活動當日在苑裡分駐所旁設立宣導攤位，民眾自備環保杯至合作攤位消費並完成登錄，可享現折5元優惠，現場參與互動闖關還能領取精美宣導品；9月29日前上傳自備容器減塑照片至粉專，更有機會抽中免費住宿券。
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