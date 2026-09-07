「不插電迪士尼」撐不住了！ 450項無動力樂園「野趣森林」宣布11／30熄燈 業者嘆：無生存空間

放電天堂要消失了！ 被大批家庭封為「台版不插電迪士尼」的森林系遊樂聖地，近日卻投下震撼彈，業者沉痛宣布將於11月30日畫下句點，消息一出隨即掀起大批家長不捨與嘆息。

圖／野趣森林粉專

不插電放電樂園！水陸空450項設施成親子回憶

「野趣森林」前身為「台灣地景花園」，坐落於桃園中壢，自新團隊接手經營後，以「拒絕3C、親近自然」為號召，一口氣將水陸空設施擴充至超過450項。

圖／野趣森林粉專

園內沒有吃電的機械遊具，全靠自己的力氣奔跑探索，從半空踩踏的單車鞦韆、人力空中飛車，到考驗平衡的森林吊橋、湖上划船與水上浮舟，豐富多樣的關卡不僅讓孩子徹底放電，也讓大人找回最純粹的童年樂趣，長期以來都是北部極具人氣的戶外遊樂場。

圖／野趣森林粉專

業者無奈吐露熄燈內幕

營運滿3年的園區突然拋出震撼彈，業者無預警宣布結束營業公告，同時點出民間農場與私人樂園共同面臨的經營困境，圖文中提及全台各縣市密集推出各類免門票的觀光季、公立戲水區，加上共融式特色公園與大型運動場館接連落成，公部門資源大舉投入免費設施的結果，讓必須承擔高額維護與營運成本的民間業者幾乎無立足之地。在現實考量下，只能痛心決定在今年11月底告別旅客。

圖／野趣森林粉專

歇業消息曝光後，大批忠實粉絲紛紛湧入粉專表達惋惜，不少家長直呼「太錯愕了，這裡比一般公園好玩太多」、「能讓小孩徹底流汗回歸自然的好地方竟然撐不住」、「門票花得非常值得，真的好捨不得」，同時有網友期盼能有學校戶外教學或環境教育認證等轉型契機。

在11月30日正式拉下鐵門前，想重溫無動力設施純粹樂趣的家庭，不妨抓緊最後的營運時光前往朝聖。

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