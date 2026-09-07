22縣市搶國旅補助！馬祖強勢加碼 新臺馬輪「買去送回」、四鄉豪禮總值破萬

【旅奇傳媒/編輯部報導】國旅補助09/01起跑，全台22縣市紛紛祭出加碼好康搶客，離島旅遊也成為焦點。配合交通部觀光署投入33.3億元的「觀光雙輪驅動方案」，連江縣政府攜手四鄉公所及在地業者強勢啟動「這次輪到馬祖，國旅補助馬祖加碼GO」系列優惠，從交通、住宿到食、遊、購全面加碼。串聯四鄉五島推出多重好康，祭出總價值破萬元的超狂優惠，要讓旅客用最划算的價格，一次玩遍馬祖。

▲配合交通部觀光署投入33.3億元的「觀光雙輪驅動方案」，連江縣政府攜手四鄉公所及在地業者強勢啟動「這次輪到馬祖，國旅補助馬祖加碼GO」系列優惠，從交通、住宿到食、遊、購全面加碼。 記者-陳妍潔／攝 ▲配合交通部觀光署投入33.3億元的「觀光雙輪驅動方案」，連江縣政府攜手四鄉公所及在地業者強勢啟動「這次輪到馬祖，國旅補助馬祖加碼GO」系列優惠，從交通、住宿到食、遊、購全面加碼。 記者-陳妍潔／攝

▲馬祖國旅加碼優惠－住宿補助。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

交通優惠率先出招，新臺馬輪推出「買去程送回程」方案，親子雙人同行來回最低僅1,680元。住宿補助09/01-11/30止，平日（週日至週四）入住馬祖參與國旅補助合法旅宿，第1晚折1,000元、第2晚再折1,500元，連住2晚最高折2,500元，並支援跨島、跨旅宿入住；每月另提供1,000名當月壽星1,200元生日券，可與 TPASS 方案疊加使用。旅客於指定店家使用「台灣Pay」或「台灣行動支付」App 掃碼結帳，不限金額再享10%現金或點數回饋，從搭船、住宿到消費，一路都有優惠。

各鄉也同步加碼，南竿串聯景點、商圈及特色店家，馬祖藍眼淚生態館推出優惠票價，馬祖酒廠祭出打卡贈禮；「兵兵有禮」、「依金那觀光工廠」、「西尾半島」、「交隴半山．離島書店」及「無事 SEE SEA」等店家同步響應，推出消費折扣、伴手禮優惠及實境遊戲體驗，讓旅客從景點一路玩進商圈。

北竿鄉09/01起推出「平日住宿加碼活動」，平日入住北竿旅宿滿1晚，即贈限量「迷你景點杯蓋盲盒」，收錄芹壁石屋、播音站等代表性景點；連續入住滿2晚，則送「國家地理雜誌×北竿鄉公所」限量聯名紀念漁夫帽，把北竿限定風景變成旅程中的收藏。

莒光則把住宿好禮、集章尋寶與深度體驗一次串聯。自09/08起，入住莒光合法旅宿滿1晚可獲1款IP特色盲盒，連住2晚一次集滿3款；完成指定集章另可兌換限量 IP 飲料提袋，並提供310個免費體驗名額，可參加「東莒潮間帶生態體驗」或「西莒田沃村導覽」。09/15-10/31再推出景點尋訪及「老兵召集」任務，完成挑戰可獲限量紀念酒，並同步舉辦總獎金2萬元短影音競賽，讓旅客從住宿、尋寶到深度體驗，一路玩遍東、西莒。

東引鄉則分兩階段推出旅遊活動，首波09/01-10/31推出「初秋限定拍照框打卡」，解鎖指定絕美景點就能兌換精緻景點積木禮盒；11/01起接力展開「KEEP YOUR DONGYIN」社群旅程記錄任務，號召鼓勵旅客透過社群平台分享東引旅程及特色景點，完成指定任務後可再兌換限量特色紀念品。

除了四鄉加碼，下半年馬祖旅遊內容也持續升級。馬祖國家風景區管理處將攜手業者推出「島嶼淨行」遊程，串聯步道、聚落文化與在地產業，以永續徒步方式走訪戰地遺跡與山海景致，深度感受島嶼人文。

連江縣文化處則規劃8場跨齡藝文節目，並同步推出淡季觀光票6折優惠，從戶外走讀到藝文體驗，讓國旅補助不只省荷包，也多了深度走進馬祖的理由。

連江縣政府表示，這波「國旅補助馬祖加碼」不只補住宿，更串聯海上交通、四鄉活動、在地消費及特色體驗，讓旅客一趟旅程享有多重優惠。中央平日住宿補助09/01-11/30（經費用罄即止），限週日至週四使用，並支援跨島、跨旅宿連續入住；各鄉限定好禮及體驗名額多採限量方式辦理，建議旅客出發前先至官方管道確認補助資格及活動辦法。

秋季正是馬祖跳島旅遊的好時節，你不是沒想過馬祖，只是一直還沒出發；這次國旅補助上路，從南竿、北竿到莒光、東引，剛好給自己一個出發的理由，「這次，輪到馬祖！」

▲東引-東湧燈塔。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

▲馬祖國旅加碼優惠-跳島行程。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

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