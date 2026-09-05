「2026台灣仲夏節」必追！從沙雕、月光海到熱氣球與花火，13個國家風景區解鎖臺灣夏日限定奇景

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣的夏天，最迷人的從來不只是藍天與陽光。有些風景，只在夏夜亮起；有些奇景，要等潮汐、月光、風與季節一起到位；還有一些作品，則用沙、鹽、光影與大地，把原本熟悉的風景變成期間限定的夏日展場。

「2026台灣仲夏節」提出「涼、戲、嚐、行、慢、奇、慶」七種夏日玩法，其中最適合追著季節旅行的，正是「奇夏」。從7月一路玩到10月，整個臺灣處處各有不同驚喜，這個夏天，不妨跟著奇景出發。

▲「台灣仲夏節／海之主場」臺南北門歡唱－蕭景鴻與觀眾互動。 圖：交通部觀光署／提供

▲「2026台灣仲夏節／海之主場」大合照。 圖：交通部觀光署／提供

東北角｜走進電影世界的福隆沙雕

今年「福隆國際沙雕藝術季」以「環球夏日沙雕派對」為主題，展期一路至10/26，從《侏儸紀世界》、《回到未來》到《功夫熊貓》等經典電影與動畫IP，全都化成大型沙雕作品。福隆綿延的黃金沙灘本來就是自然舞臺，今年更直接變身成一座期間限定的電影沙雕世界。

北海岸｜讓藝術沿著海岸發生

北海岸的奇景不只靠大自然。「2026福爾摩沙北海岸藝術季」以「潮歌．光火共舞」為主題，作品散落在三芝、白沙灣、石門、朱銘美術館與萬里等地，一路展至09/27。白天看海岸地景，入夜則換成光影、音樂與藝術，讓原本熟悉的北海岸，多了一層期間限定的夏夜表情。

參山｜追曙鳳蝶、看雲霧，夏末再走進山谷燈光

走進夏天的「梨山」走。機會遇見夏季限定的臺灣高山特有種曙鳳蝶在花叢間飛舞；加上梨山中高海拔的山景、雲霧與部落風光，讓旅人從平地暑氣中，一腳走進另一種高山夏天。09/04起，「山谷燈光節」再為夏末山林點亮夜色，讓白天追蝶、看雲霧的自然奇遇，一路延伸成夜晚的光影旅程，替夏天的尾巴多留下一段浪漫。

日月潭｜花火倒映湖面，夜晚才是高潮

9月起，「日月潭花火音樂嘉年華」接棒登場。湖面原本就像一面巨大的鏡子，到了夜晚，花火與音樂倒映在潭水上，更成為日月潭最具代表性的季節限定畫面。10/17還有大型花火音樂會，適合把白天環湖旅行一路延伸到夜晚。

阿里山｜雲霧、森林與鄒族部落的山林奇遇

阿里山的「奇」，渾然天成。07/15-09/30登場的「鄒日森活節」，串聯九大鄒族部落，旅人可以從風味餐、特色住宿、手作體驗一路走進山林秘境。加上阿里山特有的森林、雲霧、茶園與高山景觀，最迷人的往往就是某一刻突然出現的雲海或山嵐。

西拉雅｜關子嶺山城，夜晚也能變身

西拉雅今年夏天把「關子嶺」玩出另一種樣貌。除了世界少見的泥漿溫泉，7、8月還加入夜間光環境、主題氣偶與不動明王踩街等活動，讓百年溫泉山城從白天一路熱鬧到晚上。這裡的「奇夏」，是傳統信仰、溫泉地景與現代光影意外撞出的新風景。

雲嘉南｜一見雙雕，把鹽田變成夏季藝術館

講到夏季限定藝術，雲嘉南的「一見雙雕」不能錯過。七股鹽山的鹽雕與北門井仔腳瓦盤鹽田的光雕，讓「鹽」從地方產業變成藝術媒材。白天看鹽雕，傍晚等鹽田夕陽，夜晚再看光影變化，一趟旅程就能收藏三種不同風景。

茂林｜走進山水畫的十八羅漢山

茂林的「奇夏」，可以從「十八羅漢山」開始。十八羅漢山與苗栗火炎山、南投九九峰並列為臺灣三大火炎山地形，礫岩層經過長時間風化與侵蝕，形成一座座高低錯落的陡峭山峰，遠望宛如姿態各異的羅漢並坐，因此有「臺灣小桂林」之稱。尤其晨霧或夏季雨後，雲霧在群峰間流動，山頭若隱若現，更像一幅突然出現在眼前的山水畫。夏季走進茂林，除了山林與溪谷，更像是直接走進一本立體地質教科書。

大鵬灣｜小琉球夜裡，看陸蟹奔向大海

每年6至8月，是「小琉球」陸蟹繁殖的高峰。夜幕降臨後，母蟹會離開森林、穿越道路前往海邊釋幼。這段「從陸地奔向海洋」的生命旅程，也讓小琉球夏夜多了一場真實而珍貴的自然奇景。旅人若遇到護蟹管制，也別急著抱怨繞路－慢一點，正是留給生態最好的旅行方式。

花東縱谷｜鹿野高臺，讓天空被熱氣球填滿

7月至8月的「鹿野高臺」，天空本身就是主角。「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」07/04-08/20登場，清晨數十顆熱氣球在山巒與草地間升空，夜晚再加入光雕、音樂與燈光展演。這是花東縱谷每年夏天最具代表性的天空奇景。

東部海岸｜月光、太平洋與大地藝術一起入鏡

每年夏天不能錯過的「奇夏」感的海岸旅行，「東部海岸大地藝術節」絕對榜上有名。今年以「身即海洋」為策展主題，藝術作品沿著東海岸展開；而「月光・海音樂會」則一路演出至09/29。月亮從太平洋升起、海浪成為背景聲，音樂與大地作品都不用另外搭景－自然本身，就是最無可取代的舞臺。

澎湖｜玄武岩、潮汐與海島光影

澎湖的「奇夏」，白天有大自然的鬼斧神工，像是大菓葉柱狀玄武岩、奎壁山退潮時出現的「摩西分海」，都是極具辨識度的海島奇景。到了夜晚，09/12-10/11登場的「澎湖追風音樂燈光節」，再以音樂、互動光影與藝術燈飾延續海島魅力。白天追自然奇景，晚上看光影與音樂，澎湖的夏天從海岸一路精彩到夜晚。

馬祖｜花崗岩海岸、藍眼淚與島嶼微光

馬祖的「奇夏」，白天先看億萬年留下的花崗岩海岸。南、北竿以花崗岩地質為主，經長年風浪侵蝕，形成海蝕洞、海蝕門與奇岩海岸，展現與臺灣本島截然不同的島嶼地貌。 入夜後，除了邂逅著名的「藍眼淚」的夏夜驚喜，到了9月，還可接續「微光馬祖」音樂會與市集。從億萬年岩岸到會發光的海，馬祖的奇景，是一座島從白天一路精彩到夜晚。

奇景追完別急著收心，09/12還有一場山林夏夜

「奇夏」真正迷人的地方，就是每一場風景都無法被完全複製。

同樣是夜晚，東海岸有月光海、澎湖有光影島嶼、日月潭有湖上花火；同樣走進山裡，茂林看地質、梨山看高山峽谷，阿里山則等雲霧與星空。

而今年台灣仲夏節的下一個夏日場景，也將在山裡發生。09/12，「台灣仲夏節／山之主場」將在嘉義「牛埔仔愛情大草原」登場，從下午涼夏市集一路玩到傍晚音樂演出，鼓鼓呂思緯、陳忻玥與李杰明、李佳歡、阿布絲、AcQUA 源少年、阿拉斯接力登臺。

草原、山風、夕陽與星空，都會成為當晚演出的一部分。夏天值得追的，不只是一個景點，而是那些只有在對的季節、對的時間、對的地方，才會遇見的畫面。09/12，不妨把下一場「奇夏」，留給嘉義牛埔仔愛情大草原的山林與星空。

◉「2026台灣仲夏節」活動網頁：https://www.solarfestival.com.tw/

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