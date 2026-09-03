過完海關就能吃！ 日本人氣「Dom Dom 漢堡」插旗桃機二航管制區 清晨5點開賣、爽嗑3款限定早餐

出境旅客有口福了！ 日本人氣元祖級漢堡連鎖「Dom Dom Hamburger」正式插旗桃園國際機場第二航廈，這是品牌在台灣開出的第二間門市，經常飛出國的旅客又有全新的美食口袋名單可以打卡囉！

圖／翻攝Dom Dom Hamburger TW FB粉專

創立於1970年、身為日本第一家速食漢堡連鎖品牌「Dom Dom Hamburger」，可愛的大象標誌與獨特口味向來擁有大批死忠粉絲。

繼2025年10月在新光三越台北信義新天地 A11開出首店後，再度開拓版圖，全新門市落腳於「桃園機場第二航廈3樓出」的境管制區 D 區（位於 D3 與 D4 登機門之間），旅人必須通過安全檢查與證照查驗後才能前往享用。

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針對機場旅客的行程節奏，桃機門市將營業時間定為每日05：00 至23：00（最後點餐時間22：30），讓旅人起飛前先大飽口福。

其中每日約 05：00 至 10：30 特別推出3款「機場店限定早餐」，主打夾入整塊外酥內軟薯餅與煎蛋的美味組合，一口氣推出「牛肉薯餅蛋堡」、「培根薯餅蛋堡」及「起司薯餅蛋堡」等3種選擇，為準備啟程的旅客補足滿滿元氣。

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【Dom Dom Hamburger 桃園國際機場店】

．位置： 桃園國際機場第二航廈 3 樓出境管制區 D 區（D3、D4 登機門之間）

．營業時間： 05：00～23：00（最後點餐 22：30）、限定早餐時段： 約 05：00～10：30

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