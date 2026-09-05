為了搭台灣火車飛越半個地球！資深鐵道迷來台「17天鐵道之旅」最愛阿里山林鐵、藍皮解憂號

台灣的鐵道不只是交通工具，更是承載著一段段歷史與島嶼風情的文化旅程。我們常聽聞日本旅客對台灣鐵路情有獨鍾，但其實不久前雄獅旅遊首度迎接從澳洲來的鐵道主題入境團，這群資深鐵道迷專程為了台灣火車抵台，展開長達 17 天的鐵道環島深度之旅，讓人驚覺，台灣鐵道美學已推向日本以外的國際舞台。

澳洲鐵道迷對於阿里山林鐵獨特的讚嘆不已。圖片來源｜阿里山林業鐵路及文化資產管理處

阿里山林鐵、藍皮解憂號 復古鐵道魅力讓國際旅客驚豔

當時，澳洲當地旅行社在網路上銷售雄獅旅遊精心規劃的台灣鐵路行程，吸引了 24 位、平均年齡六十多歲，極度熱愛鐵道的長輩前來參團，展開跨越半個地球的軌道冒險。

對於這群見多識廣的澳洲鐵道迷而言，行程中最讓他們驚豔的，莫過於享譽國際的阿里山林鐵與充滿復古情懷的藍皮解憂號。雄獅表示，行程不只安排了阿里山林鐵的本線，還讓他們搭乘園區內的神木線、日出與祝山線等小火車；澳洲鐵道迷對於阿里山林鐵獨特的彎曲軌道與攀升設計讚嘆不已，順著山勢蜿蜒而上的工程奇蹟，帶給他們完全不同於澳洲平原鐵路的震撼體驗。

而另一輛引起澳洲旅客熱烈迴響的，則是行駛於南迴鐵路的「藍皮解憂號」。沒有空調、可以開窗吹海風、帶著復古氣息的普快車，對他們來說格外浪漫，彷彿走進了台灣昔日的鐵道歲月，沿途湛藍的太平洋風光更成了這趟旅程中最難忘的背景。

沒有空調、可以開窗吹海風、帶著復古氣息的藍皮解憂號，對澳洲旅客而言是獨特的浪漫旅行。圖片來源｜雄獅旅遊

沿途湛藍的太平洋風光更成了藍皮解憂號旅程中最難忘的景色。圖片來源｜雄獅旅遊

前澳洲列車長率隊 台澳鐵路知識交流令人大呼過癮

這趟旅程除了雄獅的專業導遊為旅客講解在地的文化與風景，澳洲當地旅行社也派了一位非常特殊的專業領隊──這位澳洲領隊曾任列車長，對火車運作與構造瞭若指掌，因此在旅途中不時會替團員補充鐵路專業知識。

當澳洲的前火車司機遇上台灣的鐵道文化，一路上針對鐵軌、車廂、號誌熱情分享，讓整趟 17 天的行程充滿了趣味橫生的鐵道氛圍，也讓這群鐵道迷得到許多意外的收穫。

苗栗鐵道園區、糖鐵五分車、平溪線鐵路的全方位鐵道體驗

這團澳洲旅客把台灣玩了一圈，他們不僅走訪苗栗鐵道園區、搭乘了嘉義蒜頭糖廠的五分車，更在彰化扇形車庫親眼目睹蒸汽火車旅館的運作；同時也在新北搭乘平溪線鐵路（十分到瑞芳段），並深入平溪煤礦博物館體驗運煤小火車，全方位體驗台灣從煤礦運輸到現代客運的鐵道軌跡。

蒜頭糖廠的五分車。圖片來源｜台灣糖業公司

彰化扇形車庫。圖片來源｜彰化旅遊資訊網 Facebook

在平溪煤礦博物館體驗運煤小火車。圖片來源｜新平溪煤礦博物園區 Facebook

慢旅行步調 品嚐鐵道專屬的「台灣味」

由於團員多為退休的長輩或夫妻，雄獅在行程節奏的掌握上特別用心，秉持「慢旅行」的步調，「這群澳洲長輩希望旅程是舒適、不緊湊的，」雄獅因此在行程中特別安排了許多可以放鬆的「Chill」時光。例如在阿里山幽靜的森林咖啡廳裡安排下午茶，讓他們在樹影斑駁與芬多精中，享受悠閒的退休時光。而在鐵路美食方面，除了品嘗阿里山經典的奮起湖便當與小米甜甜圈，他們還在平溪煤礦博物館體驗了礦工便當。

台灣鐵道美學 具有站上世界舞台的潛力

雄獅表示，「因為這趟首發團的評價非常好，澳洲的合作旅行社已經決定將這條台灣鐵路行程固定放在官網上銷售。」目前雙方已經著手規劃後續的團體行程；雄獅也透露，在未來的行程中，預計將加入更多如「栩悅號」等頂級美學觀光列車，讓國際旅客體驗更進階的台灣鐵道美學與奢華款待。這次的澳洲鐵道主題入境團，展現出雄獅為旅客量身打造主題旅遊的專業實力，更向世界證明：台灣的鐵道文化，擁有感動全球旅人的無限潛力。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/306265