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每週1天免費參觀！全台最大「非洲大型動物標本館」免費看 近距離朝聖「1:1真實動物」、「鎮館之寶」更是全亞洲僅此一隻

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／獅子住裡面粉專
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每週一日免費入館！全台最大「非洲大型動物標本館」限定免門票活動正式回歸，能夠近距離見到1:1等比例真實動物標本，稀珍野生動物統統齊聚館內。

圖／獅子住裡面粉專
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位於屏東恆春的熱門室內景點「獅子住裡面」，同時也是全台最大非洲野生動物標本展覽館。9/1起，恢復「每週三免費入館」，現省180元門票錢，邀請大小朋友一同揭密這個充滿探險感的非洲世界。

圖／獅子住裡面粉專
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獅子。圖／獅子住裡面Threads
獅子。圖／獅子住裡面Threads

黑化美洲豹、河馬。圖／獅子住裡面粉專
黑化美洲豹、河馬。圖／獅子住裡面粉專

「獅子住裡面」館內主打1:1等比例真實呈現的非洲草食與掠食動物標本，不僅有斑馬、長頸鹿、捻角羚、河馬等，還能看到北極最大的食草動物麝牛、北極熊及鎮館之寶—全亞洲僅此一隻的「雌雄同體變異獅」。特別介紹一下變異獅，其外觀類似母獅，但卻擁有雄獅的鬃毛，參觀時一定要多看幾眼。

北極熊。圖／獅子住裡面粉專
北極熊。圖／獅子住裡面粉專

麝牛。圖／獅子住裡面粉專
麝牛。圖／獅子住裡面粉專

鎮館之寶—全亞洲僅此一隻的「雌雄同體變異獅」。圖／獅子住裡面粉專
鎮館之寶—全亞洲僅此一隻的「雌雄同體變異獅」。圖／獅子住裡面粉專

此外，還有熱門吉普車打卡點，能與叢林場景、越野吉普車和長頸鹿標本同框合照，是洗版IG的最佳取景地。

圖／獅子住裡面粉專
圖／獅子住裡面粉專

參觀需注意，全館動物禁止觸摸、觸摸視同購買；禁止攜帶食物、寵物，並請遵守其他參觀守則。

獅子住裡面

地址：屏東縣恆春鎮網紗里恆公路967號

營業時間：10:00-18:00（最後入場17:45）

注意事項：有專屬停車場；全館動物禁止觸摸、觸摸視同購買；禁止攜帶食物、寵物

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