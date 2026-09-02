政府補800元「北投老爺再送800元」 連住兩晚加碼2000元 指定五大專案再享飯店加碼

【旅奇傳媒/編輯部報導】響應交通部觀光署平日國旅補助，「北投老爺酒店」自09/01-11/30推出「平日國旅補助加碼專案」，凡週日至週四入住，官網住房專案皆可依規定使用政府國旅補助；其中「湯之日和」、「綠旅假期」、「獨旅假期」、「沐時光 SPA」及「老爺式旅行」5大指定專案，再享飯店獨家加碼回饋。

入住1晚，政府補助800元、飯店再加碼800元；連住2晚，政府補助最高2,000元、飯店同步加碼2,000元。加碼回饋可選擇於當次入住使用，或兌換住宿折價券留待下次入住全額抵用房費，讓旅客依照旅遊需求彈性運用。此外，09/10起日觀光署推出1,200元生日住宿金，符合資格的幸運旅客於指定期間平日入住，亦可同步搭配使用。

▲「平日國旅補助加碼專案」回饋可用於「PURE」歐法餐廳，折抵餐飲消費，享受館內精緻餐飲體驗。 圖：北投老爺酒店／提供

官網全專案皆可折抵 指定5大專案再享飯店加碼

此次活動期間，凡週日至週四入住北投老爺酒店官網住房專案，皆可依規定使用政府國旅補助；若選擇五大指定專案，還能享有飯店額外提供的加碼回饋。入住1晚，飯店加碼800元，提供「當次使用」與「下次再享」兩種選擇，「當次使用」可獲得「采 SELECT」購物抵用金300元及「PURE」歐法餐廳抵用金500元，於入住期間使用；「下次再享」則可獲得800元住宿折價券乙張，下次週日至週四入住時使用，使用期限至2026/11/30。

▲加碼回饋亦可運用於「QUAN SPA」，折抵芳療及指壓療程，讓旅人享受自在放鬆的 SPA 體驗。 圖：北投老爺酒店／提供

▲旅人也可前往館內「采 SELECT」挑選在地質感選品與伴手禮，彈性運用加碼回饋。 圖：北投老爺酒店／提供

連住兩晚老爺加碼2,000元 一次享受餐飲、選品與 SPA

對於想深度享受北投溫泉假期的旅客，連住2晚更能放大優惠效益。符合活動資格者，政府補助總額最高2,000元，「北投老爺」同步再加碼2,000元，回饋同樣提供二選一。選擇「當次使用」，可獲得「采 SELECT」購物抵用金600元、「PURE」歐法餐廳抵用金1,000元，以及「QUAN SPA」抵用金400元，合計2,000元，於入住期間使用，從餐飲、在地選品到 SPA 療程一次享有；選擇「下次再享」，則可獲得2,000元住宿折價券乙張，下次「連住2晚」、週日至週四入住即可使用，使用期限至2026/11/30。

09/10起壽星再享1,200元生日住宿金 平日優惠更超值

除了平日國旅補助，觀光署自09/10起推出「1,200元生日住宿金」，符合資格的幸運旅客於指定期間入住，可依規定搭配平日國旅補助使用。生日住宿金僅限折抵住宿費，不另行提供飯店加碼。

「北投老爺酒店」邀請旅客把握秋季平日時光，安排一趟慢下來的北投假期。無論是一晚輕旅行，或連住兩晚深度度假，都能透過政府國旅補助與飯店加碼，靈活選擇最適合自己的旅遊方式，在溫泉、山林與館內體驗之間，享受一段從容的北投時光。

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