公主遊輪退出=不能搭了？「鑽石公主號」9月仍靠基隆 「3大郵輪」替代航線一次看

「公主遊輪退出台灣」消息引發廣大郵輪迷震驚！ 不少旅客誤以為，從此沒公主遊輪可以搭了。實際上，公主遊輪並非停駛台灣航線，而是停止台灣分公司的直營銷售與社群服務；甚至知名「鑽石公主號」9月與12月依然照常停靠基隆！

公主郵輪。圖/公主遊輪提供

公主遊輪退台真正影響是什麼？「這2點」衝擊最大

．訂票難度提升、客服轉向海外：

首當其衝的影響在於訂購門檻變高，未來台灣旅客若想搭乘公主遊輪，必須跨海到全球官網或尋求海外通路進行全英文訂位，對於不熟悉海外訂票的長輩與旅客來說，便利度大幅降低。不過，已經完成訂位的旅客權益不受影響，官方仍會持續提供相關服務與支援。

．在地市場板塊早洗牌：

少了在地廣告與旅展曝光，公主遊輪在台灣的能見度將逐漸降低。事實上，近年基隆港郵輪市場早已轉型，2025年近百萬旅客中，麗星、MSC與歌詩達三大品牌市占率已突破8成。

公主遊輪「不是停駛」 鑽石公主號照樣停基隆

公主遊輪暫停台灣市場業務，官網也已關閉，僅剩公告畫面。圖／擷取自公主遊輪台灣官網

公主遊輪自8月底起停止台灣分公司的網站、社群及在地銷售業務，但並沒有宣布台灣航線停駛。依目前基隆港船期資料，「鑽石公主號」仍安排於9月25日至26日停靠基隆，12月1日也還有基隆掛靠行程；Princess公布的2026至2028年航程中，也持續可以看到日本與台灣之間的航線安排。

甚至往後看到2027年，仍有鑽石公主號從橫濱出發、經基隆前往日本離島的行程，例如6月23日的航程就是橫濱－基隆－宮古島－那霸－橫濱。

別哭！台灣還有這「3大郵輪」與超夯路線可以搭

人在台灣依然想要尋找「免搭機、直接登船」的替代方案，目前下半年有3大主力郵輪可供選擇：

1. 麗星郵輪「探索星號」：

麗星郵輪的探索星號。圖／麗星郵輪提供

首先是班次最密集的麗星郵輪「探索星號」，目前一路到12月中旬都以基隆為母港。

航線選擇非常多元，從3天2夜的石垣島、那霸短天數跳島，到6天5夜前進九州（鹿兒島、熊本）或韓國釜山、長崎的長天數行程應有盡有，是目前想隨時出發的最佳首選。

麗星郵輪官網：https://stardreamcruises.com/tc-tw/our-ship/star-navigator

2. MSC地中海郵輪「榮耀號」：

亞洲最大旗艦郵輪「MSC 榮耀號」。 圖：MSC榮耀號／提供

喜歡歐系奢華風格的旅客，千萬別錯過MSC地中海郵輪「榮耀號」！這艘巨無霸郵輪預計將於11月25日強勢回歸基隆港，並展開冬季航季。

主打溫暖的「沖繩跳島」路線，5天4夜帶你玩遍「宮古島、那霸與石垣島」全覽跳島（12月有多達7個出發日），甚至已陸續開出2027年新航程，包括那霸過夜、鹿兒島＋濟州、佐世保＋釜山等，持續深耕台灣母港市場。

榮耀號官網：https://msc-cruises.com.tw/

3. 三井海洋郵輪「海洋富士號」：

三井海洋富士號以沖繩為母港，啟動停靠台灣冬季航次。 圖／三井郵輪台灣總代理 提供

如果想體驗媲美公主遊輪的「高階精緻服務」，10月份將有三井海洋郵輪「海洋富士號」快閃台灣，更同步開放 基隆、高雄、蘇澳 等多元港口登船。

其中10月3日有9天航程，從基隆出發，途經澎湖、高雄、那霸、座間味島、西表島及宮古島；10月5日則是高雄出發、最後抵達基隆的7天行程。10月11日另有5天航程，由基隆前往那霸、蘇澳；10月15日則從蘇澳出發，前往石垣島、與那國島、西表島、那霸及宮古島後返回基隆。非常適合想要避開人擠人、享受頂級海上假期的內行玩家。

三井海洋郵輪官網：https://www.mitsuioceancruises.com.tw/onboard-fuji.aspx

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