「清境農場」9月推住宿優惠！雙人房連住2晚55折、每晚1898元起 秋季一路玩到採果賞楓
暑假旅遊旺季進入尾聲，想避開人潮安排一趟高山小旅行，9月起可以把目光轉向南投清境。清境農場宣布推出秋季住宿加碼優惠，2026年9月至11月平日期間入住國民賓館，雙人房連住2晚可享55折，平均每晚1898元起，符合相關資格者還可搭配觀光署住宿補助，為秋季上山旅遊增添一波省荷包誘因。清境農場官網已於8月21日公告「2026觀光署平日住宿及生日券獎助＋清境農場加碼方案」。
清境農場住宿優惠9月開跑 平日連住2晚享55折
這波優惠鎖定9月至11月平日旅遊需求，適用時間為週日至週四，連續假期及跨年期間不列入優惠。國民賓館雙人房連住2晚可享55折，平均每晚1898元起；壽星入住另有綿羊手燈及5折優惠券等生日加碼。若符合觀光署國旅住宿補助資格，也可依相關規定搭配使用，每房最高再折2000元。
清境火把節20週年 秋季上山不只看風景
今年清境另一項亮點則是清境火把節迎來20週年。清境火把節自2007年起舉辦，融合滇緬少數民族文化，透過火把、歌舞與祈福活動展現族群在清境落地生根的歷史脈絡。
秋季造訪清境，也能把自然景觀排進行程。高山秋日天氣轉涼，天候良好時可欣賞雲海與星空；10月下旬還可順遊台大梅峰農場，2026年「蘋芬秋色」自10月24日至12月6日登場，提供季節限定採蘋果體驗。
11月再接奧萬大賞楓 安排一趟南投秋季之旅
如果想把旅程延伸至11月，則可將奧萬大森林遊樂區納入賞楓行程，搭配清境高山景色，規劃成「住宿＋採果＋賞楓」的秋季旅遊路線。
清境農場提醒，此次加碼優惠限平日使用，實際適用日期、房況及相關優惠條件仍依官方公告為準。有住宿需求的旅客，可至清境農場官方網站查詢，或電洽國民賓館049-280-2748確認訂房資訊。
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